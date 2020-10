Consilier local USRPLUS: "Daniel Baluta vrea sa fure votul locuitorilor sectorului 4". Cum a vrut primarul sa impuna viceprimari de la PSD

Consilierul sustine ca doar 11 din cei 14 consilieri PNL si USR PLUS au depus juramantul in conditiile in care doi sunt infectati cu coronavirus , iar un altul a lipsit motivat."Primarul Daniel Baluta trebuie sa respecte votul din 27 septembrie si sa permite validare tuturor consilieri locali inainte sa fie ales pozitii capitale din primarie precum viceprimari", a precizat Guilhem Moulin.Precizarile consilierului local USR PLUS:Primarul Daniel Baluta vrea sa fure votul locuitorilor sectorului 4- 27 sepembrie 2020, la alegeri locale, primarul Baluta pierde majoritatea in Consiliul Local. Dupa redistribuiri USRPLUS+PNL = 51,85%, 14 consilieri locali din 27 alesi.- 21 octombrie 2020, depun juramantul doar 11 consilieri USRPLUS si PNL, doi fiind testati pozitiv cu COVID, celalt absent motivat de la sedinta de investire. Din partea PSD si PMP au depus juramant 12 consilieri locali.- 22 octombrie 2020, cu 23 din 27 de consilieri in functie, primarul Baluta incerca sa faca o sedinta de consiliu de indata pentru alegere comisiilor de specialitate si cei 2 viceprimari.Din fericire sedinta nu a avut cvorum si planurile cinice primarului de a impune viceprimari din partea PSD nu s-au indeplinit.