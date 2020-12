Sedinta importanta in Consiliul General al Capitalei. Cine ar putea fi numit viceprimar in locul lui Vlad Voiculescu, favorit la sefia Ministerului Sanatatii

Hotia Tomescu, inlocuitor?

"As sustine-o pe Ana Ciceala"

Care este procedura

In aceeasi sedinta, programata luni, 21 decembrie, de la ora 10.00, ar urma sa depuna juramantul cei zece consilierii supleanti, validati de instanta, dupa ce reprezentanti ai PSD si PMP au renuntat la mandate. Propunerile USR PLUS si PNL pentru functiile de viceprimarii sunt Vlad Voiculescu si, respectiv, Stelian Bujduveanu.Situatia este inca neclara deoarece la Vlad Voiculescu este favorit sa devina ministru al Sanatatii, situatie in care USRPLUS ar trebuie sa desemneze un nou candidat. Discutiile au inceput aseara pe unul dintre grupurile de discutii ale aliante.Unul dintre membrii Biroului National USR scrie ca l-ar fi propus pe Horia Tomescu sa fie inlocuitorul sau ca vice-primar al capitalei, semn ca Vlad Voiculescu s-ar reintoarce la Ministerul Sanatatii. El arata ca din ce a inteles de la consilierii USR, decizia de vot a venit gata luata, fara o discutie in prealabil cu ei si ca aceasta decizie a fost comunicata deja si PNL."Inteleg de la consilierii USR ca decizia de vot a venit gata luata, fara o discutie in prealabil cu ei si ca aceasta decizie a fost comunicata deja si PNL.Protocolul semnat pe Bucuresti nu specifica ce se intampla daca Vlad (care a primit nominal sustinerea in acord ) nu mai vrea sau nu mai poate sa preia acest rol, iar discutiile din timpul negocierilor au mers pe directia ca acea pozitie va fi scoasa la bataie. Asadar imi este neclar in ce baza vine indicatia de a-l vota pe Horia," scrie acesta.Conform liderului USR, pentru decizii mari cum ar fi desemnarea unui viceprimar (decizie care se poate schimba numai cu doua treimi) nu raspund presedintii filialelor, care aud ca s-au inteles, ci tocmai consilierii si intregul partid "Ca vice-primar eu as sustine-o pe Ana Ciceala, care are experienta de consilier general, a fost in comisia de sanatate, cunoaste administratia locala si orasul si s-a pregatit sa fie primar la Sectorul 3 iar activitatea de vice ar ajuta sa castigam acolo in 2024. Dintre actualii consilieri este cea mai vizibila si apreciata in randul bucurestenilor, deci ne-ar ajuta si ca imagine sa o impingem in fata.Sa ignoram experienta vechii cohorte de consilieri mi se pare eronat in perioada aceasta in care ai nevoie de acomodare rapida cu noi prerogative. Votul urmeaza sa aiba loc maine (astazi) in sedinta de la 10:00, iar consilierii au activitate in comisii de la 8:00," mai scrie politicianul.In aceeasi sedinta, programata luni, 21 decembrie, de la ora 10.00, ar urma sa depuna juramantul cei zece consilierii supleanti, validati de instanta, dupa ce reprezentanti ai PSD si PMP au renuntat la mandate.In referatul de aprobare se reaminteste ca pe 29 octombrie a avut loc ceremonia de constituie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 a validat mandatele a 45 dintre cei 55 de consilieri municipali. Prin Incheierea Judecatoriei Sectorului 1 - Sectia a II-a Civila din data de 10 noiembrie, definitiva prin Hotararea Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a Civila din data de 11 decembrie, au fost validate mandatele a 10 consilieri locali supleanti.Totodata, potrivit art. 7 din OUG 190/2020, "alegerea vicepresedintilor de consilii judetene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului Bucuresti se va face dupa validarea tuturor mandatelor si depunerea juramantului, in conditiile legii, de catre toti consilierii judeteni/locali".