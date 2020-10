PLUS si-a stabilit candidatii pe Bucuresti pentru alegerile parlamentare. Simona Spataru este pe lista

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Primele locuri sunt ocupate de Oana Toiu, Diana Buzoianu, Stefan Palarie, Catalin Tenita si Simona Spataru. Dupa ce USR Bucuresti va valida propria lista de candidati, va fi o decizie comuna a USR-PLUS asupra listei finale, au adaugat sursele citate.Candidatii PLUS pe Bucuresti la alegerile parlamentare au obtinut puncte dupa media de vot si evaluarea Biroului National. In realizarea listei a contat 70% votul si 30% evaluarea Biroului National.Astfel, cei 40 de candidatii PLUS pe Bucuresti la parlamentare sunt:1. Oana Toiu 102. Diana Buzoiu (Generatia PLUS) 8,623. Stefan Palarie 8,574. Catalin Tenita 8,095. Simona Spataru (candidata USR-PLUS la Primaria Sectorului 4) 7,466. Diana Stoica (Generatia PLUS) 6,627. Anca Dana Dragu 5,838. Alexandru Dimitriu 4,289. Adina Saniuta 4,1810. Alin Stoica 3,6911. Vlad Vrinceanu (Generatia PLUS) 3,3212. Cezar Cobianu 3,1113. Daniela Serban 2,9514. Ionut Catalin Curea (Generatia PLUS) 2,9315. Iulian Marian Carp (Generatia PLUS) 2,8216. Razvan Nistor (Generatia PLUS) 2,6917. Bogdan T. Popovici 2,5618. Mihai Cristian Ionescu (Generatia PLUS) 2,4919. Cosmin Nitu 2,1220. Mihnea Jida 1,8721. Constantin Arcu 1,6422. Marcel Eremia 1,6123. Anca Maria Ionescu 1,5924. Laura Irimiea 1,3825. Ned Vicol 1,2626. Liviu Tudor 1,2527. Costel Nita 1,2228. Cosmin Raileanu 1,1429. Radu Zlatianu 1,1230. Alexandrina Cruceanu 1,1031. Danut Stanciu 1,0932. Sorin Sirbu 0,8333. Vasilica Margeanu 0,8234. Oresti Ifandopol 0,8135. Cristi Chitu 0,8036. Sergiu Ioan Irimia 0,7137. Robert Claudiu Matianu 0,7138. Mircea Capraroiu 0,7139. Vlad Opritoiu 0,6240. Nicu Surdu 0,36