Protocol final. Cine sunt candidatii din partea aliantei USR-PLUS si PNL la sectoarele din Bucuresti

Clotilde Marie Brigitte Armand este o politiciana, manager si activista civica romana de origine franceza. A fost candidata a Uniunii Salvati Bucurestiul (USB) la primaria Sectorului 1 al Bucurestiului la alegerile locale din 2016 si consilier municipal in Sectorul 1 din Bucuresti.De profesie inginer, a lucrat in managementul unor companii multinationale (KPMG Romania, Airbus , Distrigaz Sud, Engie, Egis) la Boston, Hamburg, Toulouse, Paris si Bucuresti.Din iulie 2019 este eurodeputat in Parlamentul European in legislatura 2019-2024, aleasa pe listele aliantei USR-PLUS.Radu Mihaiu este antreprenor, IT-ist si fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in guvernul lui Dacian Ciolos , unde a fost responsabil de dezvoltarea unui sistem IT critic pentru absorbtia de fonduri europene.A candidat pentru un post de eurodeputat in Parlamentul European in 2019.Adrian Flavius Moraru este directorul Institutului pentru Politici Publice. In Guvernul Ciolos a fost consilier al ministrului de Interne Dragos Tudorache, actual europarlamentar PLUS. In prezent, este consilierul Violetei Alexandru.Simona Spataru este avocat specializat in drept administrativ, dreptul achizitiilor publice si drept comercial si practica avocatura in Bucuresti de peste 15 ani.A intrat in politica odata cu aparitia PLUS si a coordonat campania PLUS in S4.Cristian Bacanu are 35 de ani si provine de la Iasi, unde a studiat Dreptul. El conduce Comisia Juridica a PNL Bucuresti. A intrat in politica in 2017, dupa ce PSD a adoptat OUG 13, conform descrierii pe care si-o face pe contul de Facebook . Bacanu a fost unul dintre comunicatorii in media ai PNL, pe domeniul justitiei. In prezent ocupa functia de Secretar de Stat in ministerul Justitiei.Ciprian Ciucu este consilier general al Municipiului Bucuresti, ales pe listele PNL, incepand cu iunie 2016. A fost comentator politic al saptamanalului "Observator Cultural", unde a avut o rubrica permanenta, si a publicat in "Dilema Veche" si "Romania Libera". In "Cotidianul" are o rubrica permanenta pe teme de educatie.In perioada 1999 - 2000 a condus Centrul de Monitorizare a Activitatii Electorale din cadrul Partidului National Liberal.A lucrat ulterior in administratia publica, pentru Presedintia Romaniei, Ministerul Administratiei Publice si Consiliul Economic si Social.