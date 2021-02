UPDATE Traian Berbeceanu, prima reactie dupa ce a aflat ca USR-PLUS va numi un nou prefect al Capitalei

UPDATE: Berbeceanu a scris o postare pe pagina sa de Facebook , in care a spus ca a acceptat acesta functie in urma cu trei luni, "cu multa buna-credinta, intr-o perioada deosebit de complicata"."Am avut un mandat scurt, dar plin de provocari dintre cele mai grele, carora nu le-as fi facut fata fara ajutorul vostru, al bucurestenilor, in primul rand, dar si cu sprijinul total al colegilor din Prefectura si al colaboratorilor din toate institutiile.Imi doresc ca viitorul prefect, cel care va fi nominalizat de USR - Plus, sa fie unul dedicat total cetatenilor municipiului Bucuresti, sa fie o persoana care sa respecte si sa aplice legea, dincolo de orice fel de interese. Sa faca numai lucruri bune", a scris Berbeceanu."Am aflat si eu din presa. E normal, e o decizie politica, care nu are legatura cu activitatea mea. Asa cum am fost numit, asa pot sa fiu si schimbat. E firesc. Sper ca cel pe care USR-PLUS il va nominaliza sa lucreze in interesul cetatentilor din Bucuresti si ii urez succes!", a precizat Traian Berbeceanu pentru Ziare.com.Traian Berbeceanu a fost numit prefect al Capitalei in luna octombrie 2020. Fostul comisar de Politie Traian Berbeceanu a fost sef de cabinet al ministrului de Interne Marcel Vela , iar decizia de numire a apartinut liderului PNL Ludovic Orban Citeste si: