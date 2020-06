Tribunalul Bucuresti a admis inregistrarea aliantei politice "USR PLUS". Cele doua partide merg impreuna in alegeri

Ziare.

com

se precizeaza in minuta deciziei Tribunalului Bucuresti.Cererea a fost inregistrata la instanta in 2 decembrie 2019. Aliantele electorale se constituie printr-un protocolul care se depune la Biroul Electoral Central, inainte de alegeri. In schimb, pentru aliantele politice este nevoie de o procedura mai ampla. Astfel, aliantele politice se constituie conform Legii partidelor politice nr. 14/2003 si se inregistreaza la Tribunalul Bucuresti.Reprezentantii celeor doua partide au afirmat de mai multe ori in ultima perioada ca intentioneaza sa fuzioneze inainte de alegerile locale. Procesul este, insa, unul mai complicat din punct de vedere juridic, astfel ca a fost nevoie de acest demers juridic pentru inregistrarea aliantei politice.