USR obtine in instanta anularea proiectului CGMB de reabilitare a Parcului Cismigiu

"Tribunalul Bucuresti respinge mutilarea Parcului Cismigiu. Alaturi de colegii mei din USR Bucuresti, la initiativa lui Alexandru Gadiuta si a colegei Ana Ciceala, am contestat la Tribunalul Bucuresti mutilarea Parcului Cismigiu, pe care a propus-o Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in mandatul Gabrielei Firea, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 395/31.07.2019. Proiectul ar presupune amplasarea de noi spatii comerciale in parc, latirea aleilor existente si amenajarea de noi alei in zone unde la acest moment exista arbori plantati. Am contestat diminuarea nelegala a spatiului verde si atingerea adusa unui monument istoric, precum si lipsa avizului din partea Ministerului Culturii pentru interventii asupra unui obiectiv de patrimoniu protejat", a anuntat pe Facebook avocatul Dumitru Dobrev, membru al USR.Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, insa suspenda executarea proiectului pana la solutia definitiva a cererii USR de anulare a HCGMB nr. 395/2019."Parcul istoric Gradina Cismigiu este cea mai veche gradina publica din Bucuresti. Inaugurat la jumatatea secolului al XIX-lea, Cismigiul sta marturie pentru un Bucuresti in plin avant romantic, in curs de emancipare, care-si lua drept modele marile capitale europene. Nivelul de protectie a parcului este maxim, iar interventiile sunt permise numai pentru conservarea spatiilor, constructiilor si plantatiei valoroase existente, cu interzicerea oricarui alt tip de interventie ", mai spune Dumitru Dobrev.In iulie 2019, CGMB a aprobat indicatorii tehnico-economici privind un proiect in valoare de aproximativ 10 milioane de euro, care prevedea reabilitarea peisagistica a Parcului Cismigiu.Proiectul a fost contestat de USR, PNL si o parte a societatii civile, pe motiv ca a fost incalcata transparenta decizionala, iar prin lucrarile aprobate se vor face defrisari de arbori, vor fi betonate alei si se va mari numarul spatiilor comerciale.In replica, Gabriela Firea declara, in septembrie 2019, ca proiectul de restaurare a Parcului Cismigiu nu vizeaza infiintarea unor noi spatii comerciale sau defrisari de arbori pentru realizarea de restaurante si a anuntat ca ii va da in judecata pe cei care continua astfel de "minciuni".