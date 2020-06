USR Sector 5 a depus la DNA un denunt penal impotriva primarilor Daniel Florea si Gabriela Firea

Ziare.

"USR Sector 5 a inaintat Directiei Nationale Anticoruptie un denunt penal impotriva lui Daniel Florea si a Gabrielei Firea pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale. Deoarece comportamentul mizerabil este deja marca inregistrata PSD , Daniel Florea a orchestrat perturbarea prin zgomot (claxoane, motoare ambalate) si dusuri cu dezinfectant a participantilor la conferinta de presa sustinuta de Nicusor Dan ", anunta USR Bucuresti, intr-o postare pe Facebook USR Sector 5 mentioneaza ca Nicusor Dan intentiona sa prezinte, in cadrul conferintei de presa, proiectul unui metrou de suprafata in zona."In zona in care Nicusor sustinea conferinta de presa au fost parcate autoutilitarele inscriptionate cu insemnele primarului (#DF, #Fapte) pentru a obtura vederea spre zona pentru care Nicusor propune metrou usor pe infrastructura existenta de cale ferata, in vreme ce #DF o desfiinteaza. Evenimentul acesta vine dupa episodul cand PSD si-a trimis reprezentantul 'de seama', Aurelian Badulescu, sa boicoteze o alta conferinta de presa, vorbind peste Nicusor Dan si nepermitandu-i acestuia sa isi expuna punctul de vedere", se mai arata in postare.Joi, conferinta de presa sustinuta de deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, la intersectia dintre strada Progresului cu strada Doctor Constantin Istrati, a fost perturbata in mod repetat de claxoanele masinilor de salubritate ale Sectorului 5. Nicusor Dan s-a adresat la un moment dat unui politist local, intrebandu-l de ce nu a luat masuri pentru a asigura linistea publica, insa politistul i-a cerut sa revina pe trotuar.Intr-un comunicat de presa, Primaria Sectorului 5 a precizat ca Societatea Salubrizare Fapte 5 SA, detinuta de Consiliul Local, avea programata o actiune in zona strazii Progresului, pentru neutralizarea unor depozite necontrolate de deseuri."Atat schimbul I, cat si schimbul II din 17.06.2020 si schimbul I din 18.06.2020, aferente programului de salubrizare pentru ridicarea deseurilor din depozite necontrolate, au actionat in zona strazii Progresului. Actiunea aflata in desfasurare a fost intrerupta de un grup de cetateni, care au organizat o adunare spontana in zona in care actionau utilajele de salubrizare. Aceasta actiune a perturbat operatiunea de salubrizare si a creat ambuteiaje in trafic intre orele 9,00 si 11,00. Din aceasta cauza, Politia Locala a Sectorului 5 a fost nevoita sa intervina pentru a fluidiza traficul, dar si pentru a restabili ordinea publica, in contextul in care blocajele din trafic riscau sa se amplifice", a precizat primaria.Pe 5 iunie, o alta conferinta de presa sustinuta de Nicusor Dan pe Prelungirea Ghencea despre proiectele administratiei conduse de Gabriela Firea a fost intrerupta de viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu.