Valeriu Nicolae anunta ca a strans 13.000 de semnaturi pentru a candida independent la alegerile parlamentare

"Gata, nu mai e cale de intoarcere, am depus azi dosarele cu listele de semnaturi. Va multumesc tuturor pentru eforturile depuse in ultimele doua saptamani, a fost un adevarat galop de sanatate! Mi-ati dovedit ca suntem o forta, ca in noi sta puterea de a schimba lucrurile!", a scris Valeriu Nicolae pe Facebook Intr-o alta postare, el a aratat ca a reusit sa stranga 13.168 de semnaturi, o parte dintre acestea fiind depuse online, dar si ca ar fi avut nevoie de 9.500 de semnaturi pentru a putea candida.La inceputul lunii octombrie, Valeriu Nicolae isi anunta candidatura pentru Parlament."Candidez independent, desi reprezint in mod direct mult mai multi oameni decat marea majoritate a celor care candideaza. O fac cu o inima grea, pentru ca am sperat ca vom avea o politica facuta altfel, ceea ce nu s-a intamplat. Avem multe bune intentii si cam atat. Candidez la alegerile parlamentare in circumscriptia Bucuresti, la iarna. Apoi, cand va fi momentul si daca o sa mai am sprijinul oamenilor pe care acum ii reprezint, voi candida la Primaria Sectorului 5", scria el pe Facebook.