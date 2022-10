USR le cere lui Ciucă și Ciolacu „demiterea urgentă” a șefului Autorității Electorale Permanente, trimis în judecată

Purtătorul de cuvânt al USR Ionuț Moșteanu a declarat joi, 13 octombrie, că partidul a trimis o solicitare către președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu, respectiv Nicolae Ciucă, în care cer „demiterea urgentă” a șefului Autorității Electorale Permanente (AEP) Constantin Mitulețu-Buică.

USR susține că menținerea lui Buică în funcție ridică semne de întrebare „cu privire la buna şi corecta desfăşurare a alegerilor din 2024 şi, implicit, reprezintă un risc pentru democraţia românească”.

Liderul de grup al deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că partidul a depus solicitări către Birourile permanente reunite şi către comisiile juridice din Camera Deputaţilor şi Senat pentru ca demiterea şefului AEP să fie pusă pe ordinea de zi, în baza deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 de a-l trimite în judecată pe Constantin-Mituleţu Buică, mai indică sursa citată.

„Într-o democraţie, Autoritatea Electorală Permanentă este un câine de pază. Noi avem o problemă, legată de preşedintele acestei Autorităţi Electorale Permanente. De aproape un an este blocată în Parlament adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3. Ce facem? Stăm cu un preşedinte al AEP, instituţie în subordinea Parlamentului, trimis în judecată? Domnii Ciolacu şi Ciucă pare că sunt de acord, noi spunem că este inacceptabil. Ce se întâmplă în AEP nu este deloc în regulă şi pune în pericol democraţia românească”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Conform sursei menţionate, în timp ce liderii PSD şi PNL îl protejează, Constantin Mituleţu-Buică s-a apucat să facă o licitaţie pentru schimbarea sistemului informatic al Registrului Electoral, licitaţie care ridică mai multe semne de întrebare.

„De unde urgenţa? De ce nu a fost derulată licitaţia acum doi ani? Termenul de implementare a contractului este de 14 luni. Or, depunerea ofertelor are ca termen luna noiembrie, ceea ce înseamnă că, fără contestaţii, contractul se va semna în decembrie şi vom avea un sistem informatic nou exact în buza alegerilor din 2024, ceea ce este foarte periculos. Orice sistem informatic are nevoie de teste. Nu ştim de ce au stat doi ani şi s-au apucat acum, mai ales că, din informaţiile USR, nu este nicio problemă cu vechiul sistem informatic. Îi cerem domnului preşedinte AEP să publice caietul de sarcini, să înţelegem evaluarea care a stat la baza demarării aşa de târziu a acestei licitaţii. Dacă mai punem şi întâlnirea pe care preşedintele AEP a avut-o acum un an şi ceva cu domnul Kuzmin, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, pentru a face schimb de experienţă în ceea ce priveşte procesele electorale, evenimentele recente capătă şi mai multă greutate şi se conturează şi mai clar riscurile pentru democraţia românească”, mai precizează liderul deputaţilor USR.

USR mai transmite că e nevoie de un preşedinte nou la AEP şi de garanţii că procesele electorale din 2024 se vor desfăşura corect.

Solicitarea USR trimisă către Birourile Permanente Reunite pentru a pune pe ordinea de zi scrisoare privind trimiterea în judecată a șefului AEP.