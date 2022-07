USR, atac dur la guvernul PSD-PNL: „Niciun Guvern din lume nu îşi sabotează cetăţenii mai rău”

USR a transmis marți, 5 iulie, că măsurile pe care coaliţia vrea să le adopte „îi vor sărăci şi mai mult pe români, în timp ce sinecuriştii şi baronii PSD şi PNL o vor duce din ce în ce mai bine pe spatele cetăţenilor”.

Ministerul condus de Adrian Câciu a prezentat public, în sfârşit, măsurile fiscale pe care Guvernul PSD-PNL-UDMR intenţionează să le adopte zilele următoare, unele urmând a intra în vigoare peste doar câteva săptămâni, de la 1 august 2022, mai transmite USR.

„Creşterea taxelor şi a impozitelor - când inflaţia este la un nivel atât de ridicat, iar creşterea economică încetineşte - este o măsură profund greşită. Efectele imediate vor fi creşterea şi mai accentuată a preţurilor şi amânarea sau renunţarea la unele investiţii, poate chiar restrângerea activităţii. Ca urmare, veniturile bugetului de stat nu vor creşte pentru că activitatea economică nu creşte. Inflaţia va ajuta statul să încaseze, dar cetăţenii vor fi cei păgubiţi. Am văzut că premierul caută motive şi argumente pentru evaluarea miniştrilor şi demiterea celor slabi. Ei bine, propunerile de modificare a Codului fiscal sunt cele mai clare motive pentru demiterea ministrului Finanţelor”, a declarat Anca Dragu, senator USR şi fost ministru de Finanţe, conform sursei citate.

Una dintre măsurile pe care Coaliţia sărăciei vrea să o aplice de la 1 august 2022, deşi de abia acum a fost anunţată, iar adoptarea ei nu s-a realizat încă, este eliminarea impozitului specific pentru HoReCa.

„Asta ar trebui pusă în manualele de economie în dreptul definiţiei instabilităţii fiscale. Suntem în luna iulie, dar de la 1 august se schimbă radical tot. Vor da ordonanţă de urgenţă cu mizeria asta. Niciun guvern în lumea asta nu îşi sabotează proprii contribuabili mai rău decât guvernul nostru actual. Pur şi simplu, nu le pasă de nimic altceva decât să facă rost de bani pentru statul pe care tot ei l-au crescut enorm. Pentru ce? Ca să îşi permită pensiile speciale, sporurile şi programele aşa-zis de dezvoltare (PNDL şi Anghel Saligny), de fapt programele de contracte cu statul”, a precizat Claudiu Năsui, deputat USR şi fost ministru al Economiei, potrivit sursei menţionate.

În opinia acestuia, trecerea în doar câteva săptămâni de la impozitul calculat în funcţie de metri pătraţi la un impozit pe cifra de afaceri nu va avea ca rezultat decât falimentul firmelor din industria HoReCa.

„Până acum, HoReCa plătea impozit la metrii pătraţi şi nu la vânzări. Astfel, interesul să faci evaziune fiscală în HoReCa dispăruse aproape de tot. Nu conta cât vindeai sau nu vindeai, conta câţi metrii pătraţi ai. În funcţie de asta se plătea impozitul. Acum se va reveni la regimul impozitării pe cifra de afaceri. Iar asta se va face în mai puţin de o lună în plin sezon turistic. De ce vrea PSD-PNL să facă această schimbare în halul acesta de brusc? Nu e alt motiv decât că setea de bani e atât de mare încât nu le mai pasă de consecinţele acţiunilor lor. Nu le pasă câte falimente lasă în urmă. În definitiv, nu sunt falimentele lor, sunt ale celor din industria HoReCa”, explică Claudiu Năsui.

Şi alte măsuri din lista Coaliţiei sărăciei sunt la fel de dezastruoase. De exemplu, limitarea de a fi acţionar la cel mult trei microîntreprinderi şi condiţia de a avea cel puţin un salariat per microîntreprindere nu vor face decât să distrugă, treptat, microîntreprinderile.

„Măsura cu maximum trei microîntreprinderi va antrena o birocraţie întreagă şi este tipic socialistă, nu îşi va atinge scopul, dar va îngreuna pe toată lumea. Cum va putea fi ocolită prostia asta? Cine doreşte să aibă mai multe microîntreprinderi va trebui să găsească o rudă pe numele căreia să înfiinţeze microîntreprinderea. Nimeni nu iese câştigat din asta, doar creează costuri în plus pentru toată lumea. Condiţia de a avea un salariat per microîntreprindere este o altă prostie făcută ca să distrugă, treptat, microîntreprinderile. Practic, statul se asigură că va primi taxele pe un salariu minim de la fiecare microîntreprindere. Adică 12.000 de lei pe an. Chiar dacă nu a avut nicio vânzare, atât va trebui să plătească fiecare microîntreprindere. În practică, ce se va întâmpla este că administratorul se va angaja pe el însuşi pe salariul minim ca să îndeplinească cerinţa”, a mai explicat Năsui.

USR consideră că majorările de taxe şi impozite gândite de Coaliţia securisto-socialistă girată de preşedintele Iohannis urmăresc sărăcirea în mod voit a românilor.

PSD şi PNL câştigă nu doar prin banii pe care îi iau din buzunarele cetăţenilor, ci şi prin faptul că sărăcirea populaţiei ajută bazinele lor electorale. Amândouă partidele au structuri de baroni locali care domină judeţe sărace unde, din cauza sărăciei provocate tot de ei, controlează mai bine votul în ziua alegerilor şi pot domina liniştiţi politic.

