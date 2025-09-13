Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 20:59
773 citiri
Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”
Oțelărie FOTO / pixabay

Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că decizia ArcelorMittal de a închide uzina locală reprezintă un „bluf” (înșelătorie) al companiei. Edilul susține că reprezentanții combinatului s-au prefăcut interesați de soluții, au discutat cu ministrul Bogdan Ivan pentru un preț preferențial la energie, pentru ca, la câteva ore distanță, să anunțe că activitatea fabricii se oprește definitiv.

„Era anticipată de ceva vreme, dar ascunsă. Practic nu au vrut să comunice nimic. Am discutat săptămâna trecută cu conducerea combinatului, directorul general Mârzac și cel din Luxemburg, împreună cu președintele Consiliului Județean. Ni s-au prezentat problemele legate de prețul energiei și lipsa comenzilor, dar, în realitate, închiderea era deja decisă”, a explicat Bobouțanu.

Primarul a mai spus că atunci când s-a interesat de salariile compensatorii pentru cei 500 de angajați afectați, directorul general i-ar fi spus că nu există așa ceva, deoarece angajații își vor da demisia. „Cum să își dea demisia? Încalci toate legile. E un haos total, iar comunicatul a fost dat cu rea intenție, vineri, fără niciun telefon prealabil”, a adăugat edilul.

Dan Bobouțanu afirmă că scopul real al deciziei este mutarea producției în Polonia: „60% din comenzi au fost deja mutate acolo. Cred că a fost premeditat. Nu au închis pentru a vinde, ci ca să ducă uzina la fier vechi”.

Primarul a criticat, de asemenea, privatizarea combinatului din 2000, considerând-o una făcută prost, pentru suma simbolică de aproximativ jumătate de milion de dolari, și a subliniat că fabrica a avut o activitate profitabilă timp de decenii, lucrând cu 45 de țări la nivel internațional.

Edilul susține că managementul actual este defectuos și a fost adus cu bună știință pentru a închide combinatul: „L-am sunat să cer explicații, dar mi s-a spus că nu știe de comunicat. Este o situație revoltătoare și un adevărat dezastru pentru Hunedoara”.

Compania ArcelorMittal, care a deținut și combinatul siderurgic din Galați, oprește „definitiv” activitatea la fabrica din Hunedoara
Compania ArcelorMittal, care a deținut și combinatul siderurgic din Galați, oprește „definitiv” activitatea la fabrica din Hunedoara
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri „definitiv” activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie,...
Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat sâmbătă, 13 septembrie, că ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, neagreată de partidul său, ar putea crește...
#uzina, #Hunedoara, #primar, #ArcelorMittal , #energie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce conditii pune Donald Trump tarilor NATO pentru ca SUA sa impuna sanctiuni Rusiei
a1.ro
Andreea Antonescu se muta din Romania. Unde se va stabili si planuri are alaturi de fiicele ei
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”
  2. Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
  3. Care este abilitatea numărul 1 de care ai nevoie pentru a transforma o idee într-o afacere de succes, potrivit unui miliardar celebru
  4. „Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte”, susține ministrul Finanțelor
  5. Cine este noul director interimar la Apele Române care ”are un mandat foarte clar de reorganizare”. Anunțul ministrei Mediului VIDEO
  6. Ratingul României nici nu urcă, nici nu coboară. Anunțul făcut de Moody's. De ce perspectiva rămâne negativă
  7. Cresc ratele pentru sute de mii de români. Risc ca şi dobânzile fixe să se majoreze și ele. „Pentru a contracara noile măsuri fiscale”
  8. E oficial. România a transmis PNRR renegociat către Comisia Europeană. Au fost eliminate proiecte de 7 miliarde de euro. Unde sunt cele mai mari pierderi
  9. Secretarul general al OCDE, organizație la care România vrea să adere, vine luni la București. Ce întâlniri are pe agendă
  10. ArcelorMittal oprește definitiv producția la fabrica din Hunedoara. Ce se va întâmpla cu cei aproape 500 de angajați români