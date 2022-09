Un incendiu puternic a izbucnit la uzina metalurgică din Novokuznetsk, situată în sudul Rusiei. Roman Abramovici deține o parte din oțelărie.

Imagini cu uzina în flăcări circulă pe rețelele de socializare. Incendiul ar fi avut loc sâmbătă seara, 24 septembrie, la uzina de oțel Evraz ZSMK, cunoscută și sub numele de West Siberian Iron & Steel, din orașul Novokuznetsk, regiunea Kemerovo din Rusia, și, potrivit conducerii oțelăriei, ar fi fost vorba de o procedură tehnologică planificată, susține neewsweek.

Unul dintre principalii acționari ai uzinei este Roman Abramovici.

Presa rusă susține, citând oficiali din Ministerul rus al Industriei și Comerțului, că incendiul din 24 septembrie a fost cauzat de o supratensiune.

Nu s-ar fi înregistrat victime.

În schimb, responsabili ai Serviciului de presă al Evraz ZSMK au confirmat incidentul într-o declarație către postul local de știri NGS42.RU și au precizat că, în momentul incendiului, se încerca eliberarea de gaz prin ușile cuptorului. Evraz a mai precizat că videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată o procedură tehnologică planificată.

#Russia on 🔥: Novokuznetsk Iron and Steel Plant owned by Putin's mafioso Roman #Abramovich caught fire in the evening of September 24th. The plant employed 11,500 people in Siberia. "Leading manufacturer of rail products in Russia and the only manufacturer of tram rails." pic.twitter.com/3tkSnO9qaH