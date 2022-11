Criticat public de Gigi Becali, Florinel Coman l-a sunat pe patronul de la FCSB: ce i-a transmis acestuia

Fotbalistul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că trece printr-o perioadă proastă şi că i-a spus lui Gigi Becali la telefon că este greu să dribleze patru jucători şi să dea gol. “Ştiu şi eu când joc prost şi când nu”, a afirmat el.

“Vin mă antrenez, stau mai mult pe teren, vorbesc cu colegii... sunt la fel. Am rămas acelaşi tip şi sincer nu mă interesează. E greu să driblez patru jucători şi să dau gol. Am vorbit şi cu dânsul, i-am spus asta la telefon. Dar asta este, n-am ce să fac. Trec printr-o perioadă proastă. Este normal, are dreptate. Asta este. Încerc doar să rămân acelaşi fotbalist, cu acelaşi creier şi muncesc să ajung la o formă mai bună. Ştiu şi eu când joc prost şi când nu”, a declarat Coman.

Florinel Coman a vorbit şi despre plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB: “Dânsul (n.r. – Nicolae Dică) a venit şi ne-a strâns mâna ieri dimineaţă, ne-a spus că nu va mai continua, ne-a urat succes. Şi noi i-am mulţumit la rândul nostru. Îi urez să ajungă un antrenor foarte bun şi ce pot să spun? Viaţa merge înainte. Am avut şi momente foarte bune şi momente mai puţin bune împreună. A fost alegerea dânsului, aşa că noi nu avem cum să ne opunem. Da, ne-a surprins, dar suntem jucători profesionişti şi nu avem ce să facem decât să mergem să luptăm. Vom ţine capul sus că nu avem ce face”.

În ceea ce priveşte meciul cu West Ham, Coman îşi doreşte o victorie, pentru ca echipa sa să termine cu capul sus participarea în Conference League. “Un ultim meci din competiţie, pe care sperăm să îl câştigăm ca să terminăm cu capul sus, cum am şi început. Am avut alt obiectiv după intrarea în grupele Conference League. Ar fi bine pentru moralul nostru, pentru suporteri. Trebuie să fim dornici să ne afirmăm, să încercăm să controlăm jocul”.

FCSB va întâlni echipa West Ham, joi seară, pe teren propriu, de la ora 22.00, în ltima etapă a grupei B a Conference League.

Luni, FCSB a fost învinsă cu 2-1 de Universitatea Cluj, în Superligă. După acest joc, Gigi Becali l-a criticat dur pe Coman la Prima Sport: ”Coman nu mai este fotbalist, chiar că nu mai este. L-am pus lider pe Coman. El, după ce că a uitat fotbalul, bate lovituri libere şi de pe stânga, şi de pe dreapta. I-am spus de cinci ani: nu mai bate, mă, cornere pe poartă! Avem şi jucători de doi metri care să dea cu capul, ai văzut cum bate Deac? El bate doar pe poartă, se duce şi bate loviturile din dreapta. După ce că ai uitat fotbal, nu mai ştii fotbal, vrei să le bagi tu pe poartă? De cinci ani îi spun să nu mai bată cornerele cu efect pe poartă. Nu a mai dat un gol de o sută de ani, e mare fotbalist!”.

