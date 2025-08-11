Coșmarul trăit de o femeie în vârstă de 86 de ani, după ce vaca din curte i-a fătat

O femeie în vârstă de 86 de ani din localitatea ieșeană Andrieșeni a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost atacată de o vacă în propria gospodărie. Incidentul s-a produs imediat după ce vaca fătase.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni. Femeia intrase în grajd pentru a vedea în ce stare se află vaca, după ce fătase. Victima a fost transportată în stare gravă la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

„Femeia prezintă răni grave, cu aer și lichid la ambii plămâni, coaste rupte în mai multe locuri, dar și un cheag de sânge la splină. De asemenea, are răni mari și adânci la ambele picioare, precum și fracturi în zona spatelui. În prezent, este internată în Secția de Chirurgie și este atent supravegheată de medici”, a declarat medicul Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Potrivit medicilor, fiul femeii a fost și el rănit, după ce a intervenit pentru a-și salva mama. Bărbatul, de 47 de ani, are contuzii multiple. El a fost adus tot la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, însă nu necesită deocamdată internare.

