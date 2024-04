Vacanță de 1 Mai și Paște, pe litoralul românesc sau în Bulgaria și Grecia. Unde e mai avantajos și unde e vremea mai bună

Vacanţa de 1 Mai şi de Paşte va fi mai lungă anul acesta, având în vedere că cere două sărbători vor fi una după alta. Așa că mulți și-au legat liberele și profită pentru a avea un concediu mai lung.

Platformele de închirieri pun la dispoziţie o multitudine de variante pentru cei care nu şi-au rezervat vacanţa de sărbători. O săptămână de vacanţă pe litoralul românesc, în staţiunea Mamaia, care să includă ambele sărbători, costă de la 1.500 de lei şi poate depăşi 9.000 de lei.

La un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus, două persoane plătesc, în perioada 30 aprilie – 6 mai, aproape 5.000 de lei. Unitatea de cazare este chiar pe malul mării, la 300 de metri de Cazinoul Mamaia. Proprietatea oferă camere cu balcon privat, precum și o terasă spaţioasă în aer liber cu vedere panoramică la mare. Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, televizor şi minibar. Unele au un balcon cu vedere panoramică la mare.

Un hotel de 5 stele din Mamaia solicită pentru cele şase nopţi aproape 9.000 de lei. Un altul are un tarif de 4.500 de lei.

Un hotel de 3 stele din staţiunea Sunny Beach din Bulgaria, pentru două persoane, în perioada 30 aprilie – 6 mai, costă 2,300 de lei, cu regim all inclusive. Pe lângă mesele incluse, hotelul oferă diverse facilități, printre care un centru de fitness şi o piscină în aer liber, cu secțiune pentru copii. De asemenea, hotelul are un restaurant și grădină. Camerele au aer condiționat, TV cu ecran plat, birou și balcon. Baie privată cu duș are și articole de toaletă gratuite, iar unele camere sunt prevăzute cu balcon. În staţiunea bulgărească preţurile pentru această perioadă, pentru două persoane, pornesc de la 600-700 de lei, însă în unităţi de cazare private. Cele mai multe hoteluri costă peste 1.500 de lei.

Iar la unul dintre puţinele hoteluri de 5 stele, cu ultra all inclusive, turiştii plătesc aproximativ 7.500 de lei pentru o cameră dublă în perioada menţionată.

Un hotel asemănător din insula grecească Corfu pentru aceeaşi perioadă costă 2.300 de lei. Cei doi oaspeţi au şi micul dejun inclus în preţ. Hotel este situat la 50 de metri de plajă, în satul Petriti din Corfu. Acesta are piscină cu bar şi restaurant. Plaja cu nisip din Petriti se află la un minut de mers pe jos. Hotelul oferă camere și apartamente cu aer condiționat, WiFi gratuit, frigider și balcon privat cu vedere la mare. Oaspeţii se pot relaxa pe terasa cu şezlonguri gratuite. Hotel are şi zonă de joacă pentru copii.

Şi pe insula sunt preţuri, în funcţie de facilităţile unităţilor de cazare, de la 1.500 de lei şi pot depăşi 13.000 de lei.

La hotelurile de 5 stele preţurile pornesc de la 4.000 de lei şi ajung până la 9.000 de lei pentru 1 Mai şi Paşte, în funcţie de distanţa faţă de plajă, poziţionarea pe insulă şi facilităţi.

Mamaia, Costineşti, Vama Veche, Delta Dunării, precum şi staţiunile balneo din zona de munte, se află în topul destinaţiilor din România spre care românii se orientează pentru minivacanţa de 1 Mai şi Paşte din acest an, arată datele centralizate ale unui tur-operator de turism.

Astfel, cele mai atractive destinaţii pentru zona de balneo sunt Băile Felix, Călimăneşti Căciulata şi Valea Prahovei, în timp ce pentru Litoral, preferinţele turiştilor români au mers către Mamaia, Costineşti şi Vama Veche.

De asemenea, pentru Delta Dunării, localităţile Sulina, Crişan şi Băltenii de Sus sunt printre cele mai solicitate destinaţii în minivacanţa de 1 Mai şi Paşte.

Românii se pregătesc pentru cea mai lungă minivacanţă din acest an, în contextul în care anul acesta cele două sărbători (1 Mai şi Paşte) se succed, iar turiştii se vor bucura de mai multe zile libere. Potrivit datelor unei platforme de rezervări online bilete de avion, efectele acestei minivacanţe prelungite se reflectă şi în rezervările de călătorie ale românilor. Dacă în timpul altor minivacanţe din an, durata medie de şedere era de 5 zile, de această dată, intervalul mediu a crescut la 8 zile.

”Zborurile către destinaţiile din zona mediteraneană (Italia, Spania, Grecia, Franţa, Malta) reprezintă peste 40% din rezervările înregistrate de Vola.ro în perioada minivacanţei de Paşte. Interesant este faptul că Tenerife (Spania) şi Grecia au intrat în top 5 destinaţii preferate de români pentru zilele libere din mai, o dovadă în plus a faptului că turiştii vor să se bucure de soare, dar şi să îşi viziteze rudele sau prietenii din străinătate. În plus, Grecia este o ţară ortodoxă, astfel că pot sărbători Paştele mergând la slujbă, ca acasă, în timp ce Spania şi Italia sunt destinaţii turistice în care există comunităţi mari de români, alături de care pot petrece sărbătorile”, arată compania.

Cum vai fi vremea

Temperaturile medii în vacanţa de 1 Mai şi de Paşte vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile României.

În săptămâna 29.04.2024 – 06.05.2024, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile sud-estice, dar şi local deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Potrivit unei aplicații meteo, pe 1 mai va ploua în Constanța. În următoarele zile maxima va fi la 20-21 de grade Celsius.

În Corfu, Grecia, temperatura maximă va ajunge la 24 de grade Celsius și nu sunt șanse de ploaie. La Sunny Beach, în Bulgaria, maxima va ajunge la 22-23 de grade Celsius la începutul lunii mai.

