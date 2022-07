Cele mai spectaculoase plaje din Albania. Țara devine o destinație populară printre români FOTO

Chiar dacă nu se ridică la nivelul Greciei sau Bulgariei în preferințele românilor, Albania a început să fie descoperită de conaționalii noștri și devine o destinație tot mai populară.

Albania are plaje absolut superbe, cu nisip auriu și apă limpede și turcoaz, iar prețurile nu sunt deloc piperate, potrivit wander-lush.org.

Situată la 65 de kilometri de Vlore, între Drymades și Himara, plaja Gjipe este un exemplu rar de plajă albaneză neatinsă de civilizație. Asta se datorează în mare parte locației sale izolate. Mica plajă de la Gjipe este ascunsă la capătul Canionului Gjipe, oferind un peisaj spectaculos. Drumul de pământ este accidentat, așa că veți avea nevoie de 30-45 de minute de mers pe jos de la zona de parcare.

Gjipe este o plajă cu pietriș, cu apă caldă, cristalină, ideală pentru înot. Există câteva cafenele și restaurante în zonă.

Plaja Gjipe simbolizează frumusețea naturală a Albaniei și sentimentul de liniște care este greu de găsit în altă parte pe coastă. Este nevoie de ceva mai mult timp și efort pentru a ajunge aici, dar merită.

La nord de Gjipe, plaja Dhermi este o altă plajă cu pietriș. Este situată în satul Dhermi și este cunoscută pentru apele sale turcoaz orbitoare, pietricele albe netede și formațiunile stâncoase impresionante.

Plaja Dhermi este o destinație populară de vară atât pentru albanezi, cât și pentru turiști. În comparație cu Gjipe, este mult mai ușor de accesat, ceea ce o face o alegere bună pentru familii.

Facilitățile sunt grozave - șezlonguri și umbrele sunt disponibile pentru închiriere și există o mulțime de cafenele, restaurante și opțiuni de cazare în apropiere. Noaptea, barurile se luminează și Dhermi se transformă într-o mare petrecere pe plajă.

Dacă sunteți în căutarea unei plaje mai izolate, perfectă pentru a vă relaxa după ce ați explorat ruinele antice ale Albaniei, Plaja Filikuri ar putea fi locul potrivit.

Situată între plaja Potami și plaja Llaman, Filikuri este o comoară ascunsă, asta în ciuda faptului că se află la doar câțiva kilometri de popularul oraș Himare. Stâncile înalte adăpostesc micul golf Filikuri, iar apele turcoaz de aici sunt blânde și perfecte pentru înot.

Totuși, această plajă este accesibilă numai cu barca sau caiacul. Dacă vă simțiți curajoși, există o potecă abruptă, dar este în mare parte nemarcată. Asigurați-vă că vă aduceți apă și mâncare deoarece nu există facilități în zonă.

Această bijuterie ascunsă este perfectă pentru vizitatorii care doresc să găsească un loc retras pe coasta albaneză și să se relaxeze în liniște, departe de aglomerația specifică verii.

Plaja Ksamil are ape albastre, limpezi și strălucitoare. Este ideală pentru familiile care preferă comoditatea stațiunilor de pe plajă - au toate facilitățile și există nenumărate activități disponibile, inclusiv plimbări cu barca. Dezavantajul este că poate fi destul de aglomerată.

Plaja Palasa are ape curate și un peisaj superb cu păduri și stânci. Apa de aici este limpede și adâncă, dar spre mal este caldă și liniștită, deci pot intra și copiii. Această plajă are multe facilități, inclusiv restaurante și baruri.

Plaja Potam este aproape de Himare și Dhermi. Este de asemenea foarte aproape de plaja Llamani, așa că le puteți vizita cu ușurință pe ambele într-o singură zi.

Plaja Potam are un fundal montan și este înconjurată de copaci luxurianți. Este umbrită o mare parte a zilei, deci perfectă pentru oamenii care nu suportă arșița. Există multe baruri și restaurante pe plajă, iar apele sunt liniștite.

Această plajă are ape turcoaz calme, o întindere lungă de nisip alb și rânduri peste rânduri de umbrele amplasate pe plajă. Munții înalți și plantațiile de măslini oferă acestei zone un fundal spectaculos.

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale acestei plaje este formațiunea mare stâncoasă care desparte plaja cu nisip de cea cu pietriș. Drymades este renumită pentru apusurile sale.

Plaja Jali este una dintre cele mai bune plaje albaneze pentru înot. În comparație cu multe alte plaje din zonă, se remarcă prin apa sa extrem de limpede, care are o nuanță de albastru strălucitor. În plus, Jali Beach găzduiește unele dintre cele mai bune cluburi de plajă din Albania. Există și o serie de baruri și cluburi cool aici, ceea ce o face o destinație grozavă pentru viața de noapte.

Turiștii se pot bucura de cocktailuri sau alte băuturi răcoritoare. Există, de asemenea, șezlonguri și umbrele disponibile de închiriat dacă este necesar.

Mărginită de măslini și ușor accesibilă cu mașina (parcarea este disponibilă aproape direct pe malul apei), este o opțiune convenabilă. Plaja Borsh este populară atât printre localnici, cât și printre turiști, dar nu este prea aglomerată sau zgomotoasă. Vă puteți bucura de liniștea naturii.

Dacă doriți să stați mai mult, există multe de pensiuni și apartamente de închiriat de-a lungul malului, plus un loc de camping și multe restaurante.

O plajă perfectă dacă vă doriți să vă relaxați în liniște. Nu este niciodată prea aglomerat, iar debarcaderul lung este extrem de pitoresc, încadrat de o coastă cu munți și golfuri.

Plaja are ape turcoaz strălucitoare, nisip fin alb și vederi spectaculoase ale coastei Mării Ionice a Albaniei. Există o mulțime de restaurante și cafenele în apropiere.

