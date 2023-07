În plin sezon estival românii relatează în mediul online experiențele de care au parte în vacanțe.

În timp ce unele sunt plăcute, altele sunt de coșmar. Este cazul unui român care a fost traumatizat de controalele amănunțite și nejustificate de la vamă, la revenirea spre țară din vacanța petrecută în Albania.

Acesta a menționat că s-a simțit tratat ca un infractor și că nu are de gând să mai revină vreodată în această țară.

"Cea mai urâtă experiență"

"Albania și Macedonia mi-au lăsat un gust foarte amar, dezamăgire totală.

Am petrecut o săptămână în Durrës și Sarandë. Am intrat în Albania din Muntenegru miercurea trecută. A fost ok totul până aseară, când ne-am întors spre România. Aveam cazare în apropiere de Ohrid și am decis să trecem vama dintre Albania și Macedonia pe la Pogradec, Sfântul Naum.

Mare greșeală am făcut! La ieșirea din Albania, am dat documentele, ne caută, cică nu ne-au găsit în baza de date. Ne duce cu mașina într-un hangar și ni se solicită să scoatem toate bagajele, încep să caute prin bagaje, mașină, tot tot ce se poate căuta. Am stat cam 20 de minute aici, la final zice că e ok și ne lasă să trecem.

La 700 de metri ajungem la vama de intrare în Macedonia. Acolo, tot așa, ne solicită actele, asigurarea, totul părea ok, apoi ne solicită să tragem mașina într-o parte și încep și ei controlul, un control mult mai riguros, efectiv desface bancheta din spate, caută în absolut toate bagajele, ne pune să intrăm cu mașina pe un canal, intra pe sub ea, ziceam că vor să o dezmembreze. Nu vreau să zic ce senzație și ce stări am avut eu cu prietena mea! Ne simțeam ca ultimii infractori și traficanți de droguri.

Ne controlează timp de 40 de minute, dar control extrem de riguros, ca să zică la final că a fost un control de rutină și că prin vama aceea toți care au trecut și erau români, erau traficanți de droguri și să nu ne speriem. Cum, Doamne iartă-mă, să nu se speriem, dacă ne-au tratat în halul acesta și ne-au umilit efectiv?!

Ne-au anulat practic toată bucuria concediului petrecut în Albania.

Nu vom mai veni niciodată în Albania!

Am vrut să povestim această experiență neplăcută, ca să împărtășim și cu alții faptul că nu e recomandat să treceți vama prin zona aceasta.

A mai pățit cineva asta? Concediului plăcut, tuturor!", a scris acesta pe Forum Albania.