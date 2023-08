Pe lista destinațiilor pentru vacanțele de vară populare printre români se află Bulgaria, Grecia, Turcia dar și Albania.

Unii au fost deja în Albania, dornici să descopere locui noi, în timp ce alții încă documentează și amână un concediu în această țară.

Un turist străin care a petrecut mai mult de o lună în Albania și-a împărtășit impresiile într-o postare pe Facebook, pentru a le fi de ajutor celor care iau în calcul o vacanță în zonă.

"După 34 de zile petrecute în Tirana, Sarandë, Ksamil, Durrës și Gjirokaster, am ajuns la concluziile mele despre Albania (Shqipëri).

Aspecte pozitive:

• Peisajele și varietatea plajelor, între nuanțe de turcoaz, albastru deschis și culori vii, sunt incredibile.

• Cultura cafelei este bine dezvoltată în rândul locuitorilor.

Aspecte negative:

• Nu sunt pregătiți pentru turismul de masă, serviciul în restaurante nu este bun, iar copii între 13 și 16 ani sunt folosiți ca ospătari. Din cercetările mele, pare că este dificil să găsești ospătari bine pregătiți, ceea ce duce la un serviciu dezastruos."

"Șoferii de taxi vă pot încărca de trei ori prețul fiecărei călătorii"

"Fiți atenți la restul din fiecare factură, de mai multe ori am plătit pentru 2 beri cu un bilet de 5.000 Lek și am așteptat aproximativ 30 de minute până să-mi primesc restul, după ce am căutat chelnerița. Mi s-a întâmplat același lucru într-un magazin din Sarandë.

• Dacă arătați ca un turist, șoferii de taxi vă pot încărca de trei ori prețul fiecărei călătorii. Mai bine negociați prețul la minim. Șoferii de taxi sunt principalii escroci, mi-au cerut 60 de euro pentru 3 călătorii în Sarandë, și asta doar eu și partenerul meu.

• De multe ori, este mai ieftin să plătiți în euro decât în moneda națională (Lek), iar majoritatea afacerilor preferă întotdeauna euro. Acest lucru poate fi confuz."

"Nu este ieftin!"

"FIECARE CENTIMETRU DE PE FIECARE PLAJĂ PE CARE AM FOST ESTE SUPRASATURAT CU ȘEZLONGURI. Mă refer aici la Ksamil, o plajă incredibilă, dar adevărul este că conceptul de plajă dezvoltat de albanezi distruge frumusețea locului. Sunt atât de multe șezlonguri, încât este imposibil să te plimbi pe plajă, chiar dacă ai plătit deja.

• Nu este ieftin! Mersul la restaurante "decente" a devenit mereu copleșitor. La final, am decis să merg la supermarket și să gătesc singur, dar am fost și la cele mai populare locuri din țară, grupul "Halo" și Spär. Și îndrăznesc să spun că lucruri foarte de bază pentru două persoane timp de o săptămână au costat între 150-200 de euro.

• Conceptul de ospitalitate în afacerile turistice și în cultura lor în general nu este dezvoltată. Există oameni amabili, nu vreau să generalizez, dar cultura albaneză este foarte ciudată și pun întrebări ciudate "încercând să se apropie de tine"."

"Este mai bine să mergeți în Corfu"

"În final, dacă mă întrebați dacă recomand să mergeți în Albania? Cred că aș spune că este mai bine să mergeți în Corfu și să faceți o excursie de o zi la Sarandë și să reveniți în Grecia în aceeași zi. Am fost în Corfu și a fost mult mai ieftin, relația dintre turism și voi ca vizitatori este extraordinară, știți de ce? Pentru că în Grecia și Corfu știu că în vara veniturile lor provin în mare parte din turism și s-au străduit să ofere un serviciu impecabil. Albania se află într-un boom care pur și simplu distruge naturalitatea peisajului său și transformă experiența în una traumatizantă și neplăcută", a scris acesta pe grupul Albania.