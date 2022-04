Organizarea concediului poate să devină stresantă atunci când există atât de multe variante și parcă toate sună bine. Una dintre cele mai comune dileme pentru turiști este dacă ar trebui să aleagă serviciile all inclusive sau nu.

Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat pentru Ziare.com că totul depinde foarte mult de locație, dar și de nevoile specifice ale turiștilor.

De exemplu, dacă sejurul este în Antalya, o zonă în care predomină resorturile și unde turiștii depind de mașină pentru a ajunge în orașe sau localități, atunci un hotel ultra all inclusive este alegerea ideală. Pe de altă parte, o destinație precum Grecia, unde există numeroase zone de explorat și taverne la fiecare pas, atunci o cazare care include doar mic dejun este suficientă.

Categoriile de turiști care preferă all inclusive

Consultantul în turism susține că familiile cu copii și turiștii care doresc doar să meargă la plajă și să se relaxeze optează adesea pentru all inclusive.

”În primul rând, foarte mult apelează la serviciile all inclusive familiile cu copii. Mă refer la all inclusive adevărat, ultra all inclusive, de patru și cinci stele, pentru că nu implică numai mâncare și băutură, implică și cluburi pentru copii, activități recreative cu cei mici.

Ads

De exemplu, în Antalya copiii pot fi lăsați și o jumătate de zi la resorturile de cinci stele ultra all, există cluburi pentru copii, oameni dedicați care se ocupă de ei.

All inclusive doresc și turiștii care vor doar plajă, relaxare și să aibă totul îndemână. Există turiști care nu vor neapărat să se plimbe mult, vor doar odihnă și toate facilitățile la îndemână.

Pentru cei care doresc să viziteze, să iasă, să călătorească, nu merită neapărat”, explică Traian Bădulescu.

Destinațiile ideale pentru all inclusive

Purtătorul de cuvânt al ANAT mai spune că decizia ar trebui să fie luată și în funcție de destinație și că turiștii trebuie să se intereseze înainte dacă există obiective turistice și restaurante în apropiere și dacă se pot deplasa pe jos sau au nevoie de transport.

Ads

Astfel, adaugă că, în linii mari, oriunde se poate sta, sau nu, la all inclusive, dar că all inclusive este o alegere ideală în Bulgaria și Turcia, pe când în Grecia și România este suficientă o cazare care să asigure doar mic dejun.

”Și în Grecia se stă la all inclusive, dar au mult mai puține astfel de hoteluri. În Grecia calitatea serviciilor este foarte bună, dar la all inclusive clar Turcia este peste Grecia, ei s-au specializat pe all inclusive.

Bulgaria are oferte mai ieftine, noi avem peste 30 de hoteluri all inclusive pe litoralul nostru, bulgarii au aproape 700.

În ceea ce privește Turcia, în afară de Istanbul și orașe, merită să stai la all inclusive. În Antalya dacă nu îți iei all inclusive, nu ai unde mânca în multe zone pentru că sunt doar resort după resort. Dacă ieși dintr-un resort nici nu ai dreptul să intri în altul și nu prea ai ce face, doar dacă iei mașina, sau un taxi, până în orașe. În rest nu găsești taverne și localuri”, spune Traian Bădulescu.

Ads

Consultantul în turism mai spune că există numeroase locuri unde turiștii se pot plimba și mânca în Grecia, iar același lucru se aplică și litoralului românesc.

”În Grecia, în marea majoritate a zonelor, ai unde ieși, chiar românii vor să experimenteze taverne, nu să stea doar în mâncarea oferită de un hotel.

Litoralul românesc nu e o destinație pentru all inclusive, doar în sudul litoralului prind mai bine hotelurile all inclusive și în Mamaia pe alocuri. Pe litoralul românesc, fiind destinație de distracție în mare măsură, tinerii care aleg cluburile, nici nu au timp să stea după mâncarea de la hotel. Plus că la noi pe litoral ai unde să ieși, sunt din ce în ce mai multe restaurante cu specific internațional, românesc, tătărăsc, pescăresc”, mai spune Traian Bădulescu.

Recomandare pentru turiști

”Oricum le recomand turiștilor când merg într-o stațiune, când aleg destinația, să se informeze dacă au ce vizita în imediata apropiere, dacă nu merg cu mașina personală să se intereseze dacă pot închiria una sau dacă au transport cu autocarul către anumite obiective.

Dacă zona e mai pustie atunci își asumă că stau în resortul respectiv, așa cum e în Antalya. Și în Malta sunt anumite zone unde sunt doar câteva resorturi și în rest cam la 5 kilometri găsești orășele și localități”, încheie Traian Bădulescu.

Ads