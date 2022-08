Cameră de hotel de coșmar în Bulgaria: ”Umezeală și mucegai în baie, lenjeria are muci pe ea. Nu ne place absolut deloc”

Un român a rezervat o cameră la un hotel din Bulgaria, însă a trăit o mare dezamăgire după ce a ajuns la fața locului și a văzut cum arată, în realitate, cazarea.

Acesta a enumerat problemele de care s-a lovit, cum ar fi mucegai în baie, plase de țânțară stricate și ”muci pe lenjerie” și a întrebat cum ar putea să își primească banii înapoi.

”Bună!

Am luat prin travel planner hotelul White Lagoon, însă nouă nu ne place absolut deloc. Camera este foarte veche, în baie e un miros de umezeală și mucegai, lenjeria are muci pe ea, am adunat paienjeni de pe pereți, a căzut un sertar neavând un șurub, plasele de țanțari sunt stricate.

Managerul hotelului mă pasează la travel planner, travel planner e în weekend și nu am acces la ei, de-abia mâine. Iar managerul mi-a zis că mai e o agenție din Bulgaria între ei 2 și ar fi greu să rezolv ceva.

Ați avut vreo experiență de returnare a banilor de la travel planner?

Mulțumesc!”, a scris românul pe grupul de Facebook ”Am fost în vacanță”.

În secțiunea de comentarii, părerile au fost împărțite. Unii au fost mulțumiți pe locație, pe când alții au confirmat că lasă de dorit.

”Eu sunt aici și sunt foarte încântată. Bine, există și minusuri, dar per total e foarte bine”

”Ai fost la clădirea de 3 stele de pe deal! De aia! Acolo doarme personalul! Ți-au spus și de la agenție că sunt condiții mai proaste acolo! Dar tu ai vrut că e mai ieftin!”

”Trebuie să cereți să vi se schimbe lenjeria. La baie puteți inchide ușa, iar fără acel sertar cred că puteți supraviețui. Mâncarea contează să fie proaspătă. În rest concediu frumos să aveți!”

”Nici pe mine nu m-a dat pe spate White Lagoon ... Distanță mare până la plajă, distanță mare până la restaurant, plaja tare că în drum, intrarea în apă cu bolovani, camerele nu sunt deosebite, singurul plus este mâncarea. La cât costă în sezon, nu prea se merită. Travelplanner este doar un revânzător, nu are treabă cu camerele”

”Cel mai nașpa hotel la care am fost. Nu înțeleg cum au așa notă mare pe booking. Piscinele de sus au fost ok...și camerele (pe care le-am avut avut cu piscină privată) în rest plaja 0, mâncare slăbuț, curățenia la fel. Camerele care nu sunt cu piscină privată sunt oribile și jegoase de-a dreptul”

”Eu am fost acolo prin booking. Rezervasem pt 4 nopți dar am plecat după prima noapte. Nu înțeleg de ce are recenzii atât de bune. Era un miros de canalizare groaznic în tot resortul. Până și apa de la duș mirosea a canalizare. Plaja este mai mult pământ cu ceva pietricele… Curățenia făcută deficitar. La noi erau urme de încălțări pe masa din cameră, păr în chiuvetă… Am mers la recepție și am solicitat să revină pt curățenie. Eu a doua zi am mers la recepție și am spus că plec și motivele pentru care vreau să plec și că refuz să platesc tot sejurul rezervat. Au acceptat fără rezerve, nici nu au obiectat la motivele prezentate de mine”, sunt câteva dintre comentarii.

