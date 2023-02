Situația imposibilă în care a ajuns un român pentru o reducere la cazare: "Efectiv stau clandestin"

Vacanțele românilor nu sunt lipsite de peripeții nici în sezonul rece. Un român a relatat situația în care a ajuns după ce a făcut o rezervare prin booking pentru câteva zile petrecute în stațiunea Bansko, din Bulgaria.

Acesta a acceptat propunerea gazdei de a anula rezervarea, pentru un preț mai mic, fără să ia în calcul consecințele, după cum a scris în mediul online.

"Am nevoie de un sfat, poate v-ați mai lovit de așa situație.

Am ajuns în Bansko acum 3 zile. Am făcut rezervarea prin Booking. Când am ajuns la cazare, hostul m-a rugat să anulez rezervarea prin booking, că îmi face el o extra-reducere de 20%.

Prostia mea e că eu sunt o persoană care nu prea știe să zică nu, așa că am acceptat, nu prea vedeam cu ce mă poate afecta pe mine.

După ce am anulat, s-a răzgândit cu privire la plata cu cardul și mi-a spus că vrea doar cash. I-am spus că nu pot să îi dau cash, pentru că am banii pe revolut și nu am cardul fizic la mine, ci doar aplicația.

El de 3 zile tot insistă că vrea banii cash, că nu acceptă o altă modalitate de plată. Mâine trebuie să plec și încă nu am plătit. Nu mi-a luat buletinul sau ceva. Efectiv stau clandestin la cazarea lui.

Cum ar trebui să procedez că să îl conving să pot plăti cu cardul?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Nu plătești"

În comentarii, mai mulți utilizatori ai platformei i-au propus soluții.

"Poți scoate și de la bancomat cu revolutul și dacă chiar ți-a dat 20% reducere, sigur acoperă comisionul de retragere. Omul a vrut să sară booking.com la comision + o evaziune fiscală care normal că merge doar cu cash. Dacă vrei să te încordezi și tu, îi poți spune să mai plătească și comisionul de retragere de la Revolut, dar cred că îți cere un maxim de 2% sau ceva după ce depășești 200E retrași la contul free."

"Nu plătești. Înregistrezi cu telefonul video când dai checkout și vrei să plătești cu cardul, nu vrea, la revedere. Dacă te blochează chemi poliția."

"Ai vrut mai ieftin, dar nu știai că asta înseamnă să nu se mai plătească anumite taxe către Booking sau către stat. Stau și mă întreb pe bune, unii dintre voi pe ce lume au trăit până acum și cum pot să existe fără să înțeleagă niște concepte simple."

"E plin grupul de Grecia (Facebook) cu cazuri de genul, vara. Hostul propune să anulezi și-ți oferă discount, tu anulezi și la schimb pierzi suportul Booking și după ești la mâna gazdei și încep să apară problemele."

"Soluția este să cauți altă cazare sau să duci cash"

"Hai să reformulăm problema ca să înțelegi ce se întâmplă. Omul face evaziune fiscală. Tu vrei să îl convingi să documenteze prin act bancar că face evaziune fiscală. Mai mult, nu ai de fapt nici un fel de dovadă că ești cazat la el, ca să zici că te duci la poliție. Ce metodă în lumea asta crezi că ar putea să convingă pe cineva să documenteze de bună voie ceva ce în cel mai bun caz îl poate încălța cu o amendă sau cu șpagă dată controlorilor fiscali, dacă nu cumva îl încălța direct cu pușcărie? Soluția este să cauți altă cazare sau să duci cash."

"Dovada e că are catrafusele în camera de la hotel după cum zice singur. Și probabil înregistrări video din hotel, dacă le cere poliția."

"Am card și la celelalte bănci. Pur și simplu cardul cu banii de cazare nu îl am. Azi ar trebui să fac transferul între bănci, ca să îi pot scoate (a fost weekend). Numai că voiam să văd dacă există o metodă legală să accepte plata cu cardul", a precizat autorul postării.

"Scoate și tu banii de pe card și plătește-l, că nu e mare lucru, sau nu ai niciun card? Împrumută de la cineva și îi transferi tu după, e clar că nu vrea să declare câștigul și automat nu vrea cu cardul. Data viitoare mergi pe booking și nu mai căuta să faci șmecherii."

"Dacă ai anulat pe booking și nu a văzut nici un act de-al tău ca să îți poată face o factură (pentru că sigur vrea la negru, de asta și cere cash), eu aș pleca fără să plătesc, nu ai ce să pățești, nu are nici un justificativ ca să te reclame la poliție că ai stat fără să plătești. Ca să eviți conflictul cu el, pleacă dimineața pe la 6, ca să nu îl întâlnești și aia e, te școli devreme, dar ai cazarea gratis."

"Știu ce zici, dar sunt de părere că ceea ce oferi, aia primești. Am mâncat la cazarea asta, i-am folosit apă, am dormit", a răspuns autorul postării.

