Mulți români au renunțat anul acesta la concediile de pe litoralul românesc. Unii au ales vacanțe în Grecia, iar alții în Bulgaria.

Alegerea nu i-a scutit pe toți de experiențe neplăcute.

Este cazul unei familii de români care au mers în Albena. Aceștia nu au fost mulțumiți de mâncare, iar copilul de 2 ani nu a mâncat nimic din preparatele oferite de hotel, după cum au relatat pe Facebook:

"Vreau să vă scriu experiență noastră la hotelul Sandy Beach din Albena, am fost cazați în perioada 16-23 iulie.

În primul rând vreau să subliniez faptul că nu recomand pentru familii cu copii mici, am fost cu fetița de 2 ani și nu a mâncat absolut nimic din mâncarea gătită. Erau mulți români cu copii în hotel care la fel erau disperați că nu mănâncă copiii.

Ciorbele, supele aveau un gust ciudat, necomestibile, puține feluri principale, de obicei făceau o tocăniță din carne de porc cu ardei și ou bătut peste, bucăți peste prăjit (scria doar "Fish" pe etichetă), pui prăjit la tavă, mazăre, broccoli fiert, orez simplu, seara cartofi prăjiți - astea erau mereu la masă. Făceau 3 feluri de carne, tot atâtea garnituri și salate. Pentru noi adulții e ok, dar pentru copii, deloc.

Noi am cumpărat pentru o fetiță mâncarea de la o terasă "Poco loco", 7 leva - ciorbă de pui și 21 leva-șnițel cu piure de cartofi.

În restaurant la hotel nu a fost niciodată așa ceva, au făcut într-o seară sarmale, nu erau fierte, orezul era tare, mai făceau dovlecei gratinați, varza cu carne avea gust ciudat.

Mare atenție dimineață la micul dejun, unele mezeluri sunt alterate, era un salam cu șuncă feliat, mai verzui pe margini, feliile de cașcaval pe margini uscate, ou nu am mâncat defel.

Seara au multe salate, fructe sunt la fiecare masă, prăjituri din comerț, unele sunt ok. altele nu.

Recomand să luați masă pe terasă, se vede și marea și pentru că în restaurant sunt muște.

Mergeți din timp la masă, noi când am ajuns ne-au invitat la prânz, am intrat la 14:17 în restaurant și la 14:30 a ieșit o armată de oameni din bucătărie și au strâns efectiv toată mâncarea din restaurant, eram și cu un copil la masă, nu ne-a întrebat absolut nimeni dacă mai servim ceva că ei strâng tot.

Sucurile de la dozatoare sunt foarte dulci, în restaurant luăm de ananas și de portocale. Cafeaua e mai bună de la aparatele care folosesc cafea boabe, și la barul de la recepție.

Despre cameră, mă așteptăm să fie mai mare, pentru că am plătit pentru dublă superior, era un pat dublu și o canapea. Mochetă pe jos, în baie și la intrare mizerie pe jos, am primit camera la ora 15 și baia era mizerabilă, am curat eu, luasem de acasă dezinfectanți pentru suprafețe, lavete.

Era mult praf și mizerie pe jos, de mult nu au mai dat cu mopul în baie și hol.

I-am dat bani cameristei, nu a făcut curat nici așa, gunoiul îl lua zilnic, prosoapele la 2-3 zile, chiar dacă le lăsăm pe jos. Lenjeria de pat nu au schimbat-o niciodată.

Am avut un incident, au cazat lângă noi un grup de persoane cu probleme mintale și ne trezim miercuri la prânz cu un domn doar în slip care forța în continuu ușa de la camera surorii mele, ne-am tot dus la recepție, dar degeaba, au zis că nu au pe nimeni la pază și securitate, deși șocată, mă gândeam dacă lua un cuțit să ne lovească, ce făceam.

Nu a venit nimeni din partea hotelului, după vreo 40 de minute apar supraveghetoarele grupului. Trebuiau măcar să trimită o persoană să vadă situația. Nu recomand, costă mult pentru ce oferă", a scris românca pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook.

