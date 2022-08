Vacanța de coșmar a unor români la all inclusive, în Bulgaria: "Am plecat după 4 nopți cu toxiinfecție alimentară"

Mulți turiști români au renunțat anul acesta la vacanțele de pe litoralul din România și s-au îndreptat spre Bulgaria sau Grecia.

Alegerea unui concediu în afara țării nu oferă întotdeauna garanția unor servicii de calitate. Este experiența unei familii care a ales un hotel din Sunny Beach, Bulgaria, unde mâncarea a fost de proastă calitate, iar curățenia a lăsat de dorit.

Românii au fost nevoiți să plece după ce au făcut toxiinfecție alimentară, după cum au relatat pe Facebook:

"Am fost la Hotel Chaika Beach în Sunny Beach. Am avut bilete all inclusiv pentru 6 nopți. Am plecat după 4 nopți cu toxiinfecție alimentară.

Mâncarea servită era resturi de la supliment, iar la supliment ce rămânea de la cină sau mic dejun.

În camera pânzele de păianjeni erau peste tot, nu se făcuse curățenie și mobilierul rupt. În incinta hotelului mizerie peste tot.

Am fost trimis să parchez mașina într-o altă parcare, tot a lor, dar plătită, deși în parcarea de la hotel erau locuri libere. Perioada a fost 25-31. 07. 2022", a scris românul pe pagina Am fost acolo, de pe Facebook.

Într-un comentariu, autorul postării menționează cât a plătit pentru sejur: "710 euro 6 nopți."

Are note foarte proaste

"Anul trecut am făcut o postare tare lungă și cu multe fotografii legată de acest hotel de după părerea mea nici o stea. Horror!!! Păcat că ați trecut printr-o experiență asemănătoare."

"La o simplă căutare pe Booking apare cu 5 scor. Deci era la sigur că va fi horor."

"Doamne ferește! Informați-vă înainte, nu m-aș fi dus la așa hotel. Are note foarte proaste."

"Cum să te duci la un hotel cu 5,3 pe booking și apoi să fii nemulțumit?"

"Și noi am făcut toxiinfecție alimentară în Bulgaria Fenix sunny beach și pe mai mulți bani, nu înțeleg de ec fac asta, făcusem rezervările din iarnă, nota era 7, nu mai știu cât pe vremea aia acum am văzut că a scăzut, probabil am fost noi și alții care am dat recenzii negative. Nu mai e nici la nulgari ce a fost odată. O să mergem în concedii în China să fugim cat mai departe că e nenorocire, sper până la anul să nu se strice treburile pe la greci pentru că ani la rând am mâncat pe acolo numai creveți și fructe de mare și nu am avut niciodată absolut nimic."

"Poate că nu ați știut să căutați impresii despre el, păcat că ați pierdut banii și timp, dar mulțumim că împărtășiți experiența dvs, poate alții nu vor mai merge în viitor. Nedumerirea mea este de ce mai există asemenea hoteluri în listele booking? Când sunt cotate cu 5, bookingul ar trebui să scoată din lista lor asemenea cazări."

"Fără supărare, dar în unele poze mizeria e lăsată de clienți. Cam atâta e educația, ce să îi faci!"

"Mizeria e făcută de clienți, pentru că nu există coșuri de gunoi, și nu se face curățenie. Unele poze sunt făcute la ora 12, și mizeria era de peste noapte."

"Are vreo 900 de review-uri, toate proaste, nota pe booking e puțin peste 5. De ce te-ai duce acolo?! Noi suntem la Oleander Hotel and Tennis Club, vis a vis de de Chaika și nu am întâlnit oameni mai simpatici și mai primitori, au o grădina superbă, umbroasă și plină de flori, camerele sunt curate și arată mai bine decât în poze. E drept, nota de pe booking era peste 9."