Familie de români cazată la all-inclusive în hotel de 4 stele din Bulgaria: "Un amalgam de nesimțire, indolență, nepăsare, jeg"

Mulți români au abandonat vacanțele din România în această vară din cauza serviciilor de proastă calitate și a prețurilor mari. Unii s-au îndreptat spre Grecia, alții, spre litoralul din Bulgaria.

Vacanțele în afara țării nu oferă mereu garanția unui concediu reușit. Este cazul unei familii de români care au mers în stațiunea Nisipurile de Aur, într-un hotel de 4 stele, la all inclusive, unde au fost nemulțumiți de condițiile oferite, după cum au relatat într-o postare pe Facebook:

"Am fost cazați la Hotel Kaliakra Palace în Nisipurile de aur, la "all inclusive". Începutul nostru de concediu s-a dovedit a fi un amalgam de nesimțire, indolența, nepăsare, jeg și totul inclus în preț.

Totul a fost îngrozitor:

Locuri de parcare lipsă, ni s-a cerut să plătim la ei, dar să parcăm în altă parte.

Recepționeri foarte lenți și nepregătiți

Mizerie cruntă în cameră (furnici, mâncare veche pe sub pat, firimituri, păr prin toată camera - clar nu s-a făcut curățenie, deși noi nu am avut acces la masă de prânz pentru că se face curățenie și check-inul se poate face abia la 14.00.

Piscină mizerabilă

La plajă nu aveam acces la șezlonguri gratuite, pentru că nu avem vedere la mare!?!?, lucru care nu a fost menționat nicăieri la momentul rezervării

Noi aveam vedere spre "parc", care de fapt era parcarea și ghenă de gunoi.

Mâncarea a fost execrabilă, puține sortimente, fără gust și nepotrivită pentru toată lumea. Gustările dintre mese le puteai servi numai dacă stăteai la cozi imense, parcă cerșind o felie de pizza sau o înghețată, care veneau câte puține, doar doar renunță lumea.

Am dat peste foarte multe familii care erau acolo de câteva zile și erau în depresie efectiv din cauza faptului că au fost nevoiți să și trimită copiii să mănânce prin alte părți, după ce 2, 3 zile au mâncat doar pâine.

Nu vom mai reveni și nu recomand sub nicio formă, nici celui mai aprig dușman", a scris românca pe pagina Am fost acolo, de pe Facebook.

Români cu experiențe similare

"Aveți dreptate, la fel am pățit si noi, camera noastră a arătat mai mult a debara, ni s-a spus de la recepție că au prea multi clienți, iar noi am fost cazați undeva la mansardă, ca să avem șezlong trebuia ca la 5 dimineața să fim pe plajă ca să-l ocupăm, groaznic, am rămas cu un gust amar după experiența acesta."

"Idem Fenix Nisipurile de aur, si cu nota mare, plus toxiinfectie alimentară, 200 de leva parcare, 20 de leva wifi, 20 de leva șezlongul pe zi, plus 100 de leva medicul care ne-a văzut că vomitam până ne dureau costele."

"Nu înțeleg cum de ați ales acest hotel, văd postări din 2015 ale celor care au fost cazați aici, dezastru."

"Hotelul s-a degradat vizibil de la an la an! Eu am vreo 5 ani de Nisipuri, ani diferiți, dar de fiecare dată am trecut în plimbare pe lângă el, și nu arată deloc bine! Acum 8-9 ani era cotat foarte sus, au fost cumanații mei! Probabil și conducerea a avut un rol în degradarea lui, ca și turiștii.

Eu am fost la Marina Grand Beach, 3 ani la rând, și încă o dată la 2 ani diferență, în pandemie. Hotelul își merită cele 4 stele, totul impecabil!"

"Cred că este ceva șmecheri cam peste tot se întâmplă la fel în ultimul timp. La Melia am pățit la fel cu parcarea, îmi spuneau nu avem locuri, chiar dacă zilnic plecau turiști și ne-au trimis într-o parcare care este tot a lor, dar cu plată. Barul de pe plajă se deschide la 10 și se închide la 16, deci când nu-i recomandat să stai pe plajă. Dacă vrei ceva după ora 16 te duci la piscină și tot te plimbi că o maimuță beată, șezlonguri la fel nu erau suficiente, mâncarea se repetă aproape zilnic și în mult ulei. A fost ''frumos'' dar nu mai merg niciodată."

"Încercați varianta cazare în aparthotel"

"Toată lumea solicită pe aceste grupuri vacanțe all inclusive, deși sunt multe review-uri negative referitoare la acest gen de cazare. Încercați varianta cazare în aparthotel, care îți dă posibilitatea să ai diverse experiențe culinare în restaurantele de pe litoralul bulgăresc, unde se mănâncă bine și mai ieftin decât în România."

"Tocmai în ultimii 2 ani, de când a început pandemia, hotelierii au început să facă rabat de la calitatea mâncării, pentru a păstra prețurile mici. Problema e că, odată ce ai plătit pt all inclusive, nu mai ai ce să faci, accepți mâncarea proastă și toate umilințele. În schimb, dacă închiriezi un apartament, poți avea o vacanță liniștită, nu depinzi de un orar strict al meselor, care te ține legat de hotel, te poți plimba și poți experimenta diverse meniuri la terase."

"Doamnă dragă, are nota 6!!! Pe Booking. Ați greșit când ați rezervat. Nu se merge în nicio locație cu o nota mai mică de 8,5."

