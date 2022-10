Cât a plătit o turistă româncă pentru o șaorma în Croația: ”Verificați cu atenție nota”

O turistă din România a povestit pe pagina de Facebook cum a fost fiecare zi din vacanța începută la finalul lunii septembrie în Croația.

Vacanța a durat 8 zile, 4 la Split, 2 la Hvar și 2 la Dubrovnik.

”Croația este o țară absolut superbă, pentru toate gusturile și toate vârstele, cu peisaje de vis și oameni primitori și recomand oricui o vacanță acolo”, a scris românca pe Facebook.

Ea a subliniat însă că este o țară scumpă.

”Dubrovnik, în special, e foarte scump. Prețurile din centrul vechi sunt similare cu cele din centrul Londrei”, a mai scris ea.

Turista a postat și o fotografie cu nota de plată pe care a achitat-o pentru două șaorme mici.

O șaorma costa 80 de kuna, echivalentul a aproximativ 53 de lei. Astfel, pentru două șaorme și o porție de cartofi prăjiți a achitat 195 de kuna, adică 128 de lei, notează Gândul.

Lăudând faptul că multă lume vorbește în engleză în Croația, turista a oferit și câteva sfaturi celor care vor să meargă în vacanță în această țară.

”Sfat: Verificați cu atenție nota de plată. Citisem înainte să ajungem că se întâmplă să ți-o mai umfle cu câte ceva și ni s-a întâmplat și nouă să ne trezim cu o cafea in plus. Orașele turistice din Croația (în special centrele lor) nu sunt chiar ieftine și nu e ok să vă treziți că plătiți în plus pentru ce nu consumati.

De asemenea, bancomatele taxează comisioane foarte mari. Noi am scos de la Reiffeisen și am plătit în jur de 3€, deși nu mă așteptam, dacă tot folosesc Revolut. În fine, ăsta a fost un comision relativ mic. Încercasem înainte la alte 3 bancomate, dar ne-am lăsat pagubași când am văzut că te pot taxa și 8€. Nu toate restaurantele accepta card, deci trebuie să aveți și cash la voi”, recomandă românca.

