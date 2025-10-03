Când vor avea elevii prima vacanță din acest an școlar. Vacanța de toamnă va dura o săptămână FOTO

Elevii vor avea prima vacanță din anul școlar 2025-2026 la finalul lunii octombrie.

Astfel, primul modul de cursuri se termină pe 24 octombrie, iar sâmbătă, pe 25 octombrie, elevii români din învățământul preuniversitar intră în vacanța de toamnă, conform structurii stabilite de Ministerul Educației.

Copiii se vor bucura de o săptămână liberă, în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie. Cursurile vor fi reluate luni, pe 3 noiembrie, când începe și al doilea modul de studiu.

Anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri care sunt structurate în 5 module de studiu.

Structura anului școlar 2025 - 2026

Noul an școlar a început în data de 8 septembrie 2025 și se va finaliza pe 19 iunie 2026. El este organizat în 5 module de cursuri, alternate de cinci vacanțe:

- 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 (vacanța de toamnă)

- 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 (vacanța de iarnă, care este cea mai lungă, adică 18 zile libere)

- 9 februarie – 1 martie 2026 (vacanța de schi/vacanța mobilă, la decizia inspectoratelor școlare)

- 4 aprilie – 14 aprilie 2026 (vacanța de Paște/primăvară)

- 20 iunie – 6 septembrie 2026 (vacanța de vară)

Potrivit structurii stabilite de Ministerul Educației, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor avea loc în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, timp de 5 zile consecutive, însă vor fi stabilite de fiecare școală în parte.

