Părinții care prelungesc vacanța copiilor "fără să ceară permisiunea școlii", criticați dur de profesori

Profesorii români critică gestul unor părinți de a prelungi vacanța copiiilor, care trebuiau să revină la cursuri miercuri, 8 ianuarie. La Școala Centrală din București, doar 70% dintre elevi au revenit la cursuri în prima zi după vacanță, iar un profesor brașovean avertizează că elevii români oricum au mai puține zile de curs decât în alte țări.

Începerea cursurilor școlare în mijloculsăptămânii nu a însemnat revenirea tuturor elevilor, deoarece unii părinți au decis unilateral să extindă vacanța copiilor până luni, 13 ianuarie.

„Sunt părinţi care îşi prelungesc, uneori şi fără să ceară permisiunea şcolii, îşi prelungesc vacanţa atât pentru dumnealor cât şi pentru copii, peste termenul stabilit. Se pierde foarte mult timp din predare şi din evaluare”, a explicat Florina Rogalski, profesoară de Limba şi Literatură Română, Şcoala Centrală din Bucureşti, citată de TVRInfo.

La Școala Centrală, doar 70% dintre elevi au venit la cursuri, iar instituțiile de învățământ nu au putea legală de a contesta învoirile semnate de medici pe care aceștia le prezintă.

Cătălin Ciupală, profesor de matematică la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov, a subliniat și o altă problemă de fond legată de absențele elevilor de la cursuri: se învață mai puține săptămâni pe an, deci românii sunt mai puțin pregătiți când ajung pe piața muncii.

„Aceşti copii, peste 10-15 ani, vor intra într-o piaţă a muncii globalizată. Iar elevii noştri, am făcut o socoteală, vor învăţa aproape cu un an în minus faţă de elevii din Germania. Sunt situaţii în care învăţăm chiar cu un an şi jumătate în minus. Să nu ne mire că asta poate fi o cauză prin faptul că elevii noştri nu fac faţă atât de bine la testele PISA, de exemplu, sau TIMMS”, a declarat profesorul pentru aceeași sursă.

