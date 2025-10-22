Elevii intră în vacanță pentru o săptămână. Calendarul cursurilor până la finalul anului școlar

Elevii intră într-o scurtă vacanța de toamnă vineri, 24 octombrie, după terminarea cursurilor. Prima vacanță din anul școlar 2025 - 2026 durează doar o săptămână, astfel că elevii vor reveni la cursuri luni, 3 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Vacanța de o săptămână a fost programată pentru ultima săptămână a lunii octombrie. După ce revin la cursuri în noiembrie, elevii vor mai avea parte de zile libere abia în vacanța de iarnă, care începe pe 20 decembrie.
Anul şcolar 2025-2026 este structurat pe intervale de cursuri şi vacanţe, după cum urmează:
Intervale de cursuri
-
Intervale de vacanţă:
Vacanţa de o săptămână din semestrul al doilea va fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi de cel al municipiului Bucureşti, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026.
Programele „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026.
Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026, iar pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026.
La clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică, urmărind şi scopul acestor programe.
În situaţia suspendării cursurilor, conform regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.