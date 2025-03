4 locuri mai puțin apreciate din Europa unde să mergi în vacanță. "Prețurile accesibile și preparatele delicioase au transformat-o într-o destinație ideală"

Într-o lume în care Italia și Franța atrag milioane de turiști anual, există locuri mai puțin cunoscute, dar la fel de fermecătoare, care așteaptă să fie explorate. Michelle Arellano Martin, jurnalistă de călătorii cu experiență în peste 60 de țări, a împărtăși patru destinații surprinzătoare — de la peisajele verzi ale Sloveniei până la plajele sălbatice ale Albaniei, într-un articol publicat de Business Insider.

"Când planific excursii pentru familia mea, este dificil să decid dacă să vizităm o destinație nouă sau să revenim la una deja îndrăgită.

Am fost în mai mult de 60 de țări și, deși dorința de a descoperi locuri noi este puternică, există câteva locuri în care abia aștept să mă întorc iar și iar.

Iată câteva dintre preferatele mele, pe care le consider subapreciate și adesea trecute cu vederea de către călători."

"Slovenia este plină de frumusețe"

"Slovenia este, fără îndoială, una dintre țările mele preferate pentru o excursie cu mașina. Nu este foarte mare și are multe drumuri bine întreținute, cu peisaje superbe.

Fiind învecinată cu Italia, Croația, Austria și Ungaria, această mică țară beneficiază de influențe culturale și culinare din toate părțile.

Chef Ana Roš a adus Slovenia în atenția publicului prin restaurantul său cu stea Michelin, Hiša Franko, dar natura este adevărata vedetă a acestei țări.

Considerată una dintre cele mai verzi țări din Europa, Slovenia găzduiește Parcul Național Triglav, unde poți face drumeții, ciclism, caiac sau rafting pe râul Soča, ca de smarald.

În timpul vizitei noastre, am profitat de ocazia de a explora peșteri demne de filme cu Indiana Jones, am făcut glamping în podgorii și ne-am minunat de orașele pitorești de pe malul lacurilor, precum Bled.

Deși nu este vizitată la fel de mult ca vecinii săi, această țară europeană este una deosebită pentru mine."

"Familia mea a adorat să călătorească prin Albania"

"Albania devine tot mai populară ca destinație turistică, dar este încă adesea umbrită de vecina sa din sud, Grecia.

Totuși, prețurile accesibile și preparatele delicioase de casă pe care le-am gustat în întreaga țară au transformat-o într-o destinație ideală pentru familia mea.

Poate fi explorată cel mai bine cu mașina, având o coastă sălbatică și multe minuni naturale. Prima noastră oprire a fost în capitala Tirana, unde am luat masa la Blerina's Farmhouse și Agrotourism Concept.

În apropiere de orașul medieval Gjirokastra, am stat la The Barrels, un mic hotel-boutique într-o podgorie de familie, am explorat Blue Eye (un izvor cu apă limpede) și am cinat în aer liber la ferma Tamo.

Pe măsură ce am călătorit spre sud, am descoperit istoria arheologică din Parcul Național Butrint și ne-am petrecut o săptămână pe plajele retrase din Himara.

Am făcut chiar și o croazieră de-a lungul coastei cu Himara Seas the Day, o afacere de familie care duce vizitatorii în peșteri și golfuri izolate.

"Capitala Letoniei m-a impresionat și din punct de vedere culinar"

"Situată pe malul Mării Baltice, Letonia nu este la fel de cunoscută ca multe alte destinații europene.

În timpul unei excursii solo la Riga, capitala Letoniei, m-am îndrăgostit de acest oraș vibrant și ușor de explorat pe jos. Mâncarea locală proaspătă m-a surprins plăcut.

Plimbându-mă prin orașul vechi, cu străzile sale pietruite și colorate, am savurat produse de patiserie incredibile. La piața fermierilor din Kalnciema, bariera lingvistică a dispărut, localnicii insistând să gust din toate produsele expuse.

Am vizitat și Stiene pentru a vedea unde este produsă populara înghețată gogelmogels și am participat la tururi de fermă și degustări de înghețată.

Seara, am asistat la un spectacol la Opera Națională Letonă. Experiența minunată m-a convins să revin și să explorez și mai mult această țară."

"Am iubit Bratislava, capitala Slovaciei, în timpul iernii"

"Așezată în Europa Centrală, Slovacia este în topul listei mele cu țări care merită vizitate.

Când am ajuns în Bratislava iarna, am fost fermecată de farmecul său de oraș mic. Un strat fin de zăpadă a creat fundalul perfect în timp ce exploram castelul său impunător, cu vedere asupra orașului.

Târgul de Crăciun a adus atmosfera festivă, cu tarabe pline de vin fiert, rulouri Bratislava (umplute cu mac sau nuci), turtă dulce, meșteșuguri și ornamente.

A fost o alternativă excelentă la târgurile de Crăciun adesea aglomerate din Germania și Franța.

Cea mai bună masă a fost la Bratislava Flagship, o berărie de familie aflată într-o fostă mănăstire. Aici, am savurat preparate tradiționale precum pierogi, găluște și cârnați.

Cu siguranță, vreau să revin", a scris aceasta în Business Insider.

