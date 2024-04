Românii care își fac vacanțele în zone exotice anul acesta. "Astea sunt destinații mișto, ieftine, unde poți să vezi cu adevărat chestii faine"

Românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele din sezonul estival. Unii știu deja unde vor merge, alții planifică să vadă locuri noi.

O discuție despre planurile de vacanță pentru anul acesta a fost deschisă în mediul online de un utilizator al platformei Reddit care pare dornic să se inspire.

"Cine are planuri de vacanțe mai deosebite"

"Că tot urmează vara și perioada de concedii, sunt curios pe unde își face lumea planurile de vacanțe... cine are planuri de vacanțe mai deosebite sau destinații mai deosebite și cum planifică vacanțele de genul, de unde iau informațiile? Agenții? Pe cont propriu? Grupuri de Facebook? Booking, Airbnb? Ceva recomandări de unde să încep", a scris acesta pe Reddit.

"Plec cu tata în Seychelles pentru două săptămâni"

Japonia, Bali, Seychelles, sunt doar 3 dintre destinațiile menționate în comentarii.

"Am fost în Japonia în toamnă, am căutat bilete cât mai ieftine dus-întors două persoane, am hotărât în ce orașe să mergem și am făcut booking la cazări. Nu mai apelez la răgălii de airbnb-uri de anul trecut să strâng după mine sau alte surprize. Hoteluri prin booking. Intră cu vpn în țara în care pleci, de multe ori sunt mai ieftine."

"Bali, la toamnă. Mergem prin agenție că n-am mai fost în zona aia a lumii și singuri nu ne-am putut decide în ce locații să ne cazăm, așa că am plătit pe cineva să facă asta.

Ca bani tot pe acolo mă ajunge. Singurul avantaj e că am transportul inclus pe acolo și nu mai stau să caut eu șofer."

"Eu plec cu tata în Seychelles duminică pentru 2 săptămâni (Mahé, Praslin, La Digue). Totul aranjat pe cont propriu. Nu recomand agențiile de turism, te suprataxează pentru ceva ce poți face și singur. Ai tot Internetul la dispoziție, nu ai nevoie de o third party să planifici o vacanță."

"Wow, superb Seychelles. Îmi doresc de mult timp să ajung acolo, dar mi se pare destul de scump. Adică din ce m-am documentat la cazări/mâncare/transport sunt cam prețuri de Europa (Spania, Italia, Grecia vara) și se mai adaugă și biletul de avion destul de scump. Enjoy!"

"Nimic prin agenții"

Cei mai mulți organizează pe cont propriu vacanțele.

"În viitorul relativ apropiat (max 2 ani) în Zanzibar + Kenya, New York+Toronto și Japonia.

Nimic prin agenții, multe ore petrecute pe Reddit și Youtube.

Am fost cu agenție doar în Mexic, dar și acolo ne-am făcut singuri excursiile în afara resortului."

"Eu anul ăsta Bali (din nou) și la vară încă nu am stabilit nimic, pentru că prețurile la biletele de avion prin Europa îs foarte mari. Aștept să văd dacă găsesc vreo ofertă la bilete. Destinația de vară nu va fi ceva obișnuit. Aș vrea între Grecia (cam orice insula) / Mallorca / Cipru / Portugalia.

Legat de vacanțele mai exotice, nu am fost decât în Asia și mereu m-am organizat singură. Cazări am găsit pe Booking, bilete de avion direct de la compania aeriană. În locații ca Thailanda/ Bali (eu acolo am fost de mai multe ori), e destul de ușor să te descurci acolo la față locului. Sunt șoferi / taxi la prețuri mici și ușor de găsit. Excursii, la fel. La orice colț de stradă găsești localnici care oferă asta, trebuie doar să negociezi cu ei.

Prin agenție nu am mers niciodată în vacanță, însă cred că aș alege agenția dacă aș vrea să merg într-un loc unde vreau să stau în resort pe relaxare. Să nu mă mut de la o cazare la altă / să nu fac foarte multe chestii. Gen Maldive / Mauritius. Am observat că pentru astfel de destinații unele agenții au prețuri mai bune decât găseam eu pe cont propriu. Tot pentru agenție aș opta dacă aș vrea să merg în locuri care au reputație de a fi mai puțin sigure: Brazilia, alte țări prin America latină, Africa de Sud. Dar astea nu îs încă pe lista mea de dorințe.

Informațiile despre activități/ prețuri etc le iau din vlogguri/ blogguri. Trebuie să găsești pe cineva care e pe stilul tău de călătorit. Adică eu nu mă uit la aia care stau în resorturi de lux de 500 euro pe noapte, dar nici la backpackers care stau în hosteluri. Din cei români, îi urmăresc pe haihui în doi. Iar dacă mă interesează o anumită destinație, caut pe youtube și găsesc acolo ceva să fie aproape de ce îmi doresc eu."

"Peste 30 de țări vizitate în ultimii 6 ani"

Unii raportează un număr impresionant de țări pe care le-au văzut.

"Peste 30 de țări vizitate în ultimii 6 ani. Toate planificate pe cont propriu.

În principal verific cele mai mici prețuri pentru biletele de avion pe Momondo, apoi le cumpăr de pe site-ul companiei aeriene. Pentru zboruri interne recomand compania aeriană flag-carrier din țară respectivă, astfel ai șanse mici de anulări sau întârzieri. În Asia/America Latină nu recomand low-cost.

Cazarea o iau exclusiv de pe booking în funcție de zona și de recenzii. Poți caută mai în detaliu pe google, atât ce zone sunt recomandate pentru turiști, în sensul în care au restaurante și sunt aproape de mijloace de transport, cât și care sunt zonele periculoase. În afară Europei, recomand hoteluri. Hostelurile sau apartamentele de închiriat nu sunt cea mai bună idee pe alte continente.

Nu recomand agențiile de turism. Sunt mai scumpe și nu ai imput pe itinerariu, unde mănânci sau unde te cazezi."

"Dacă vrei Africa de Est, mai bine Tanzania. E țară înfrățită cu România de pe vremea răposatului, prin urmare nu plăteşti viză. Scorează decent că și siguranță, poți ajunge cu mașina din Mombasa (mă gândesc că vrei să zbori HighSky) dacă vrei pe coastă, sau poți Zanzibar - dar neapărat cu vaccinurile făcute de un medic epidemiolog specializat în boli tropicale. Nu te aștepta că tinerele domnişoare de la agenție să fie la zi cu situația politică sau medicală din țări subdezvoltate. Ele nu au fost niciodată acolo: ele dau un search, îți oferă opțiunile, îți trimit link-ul de plata și îți dau contactul local, atât. Nici măcar nu au informații despre vize, te descurci.

Oriunde ai merge în Africa de Est, fii cu ochii-n 4. Nu e nevoie de mai mult. Conştient(ă) de ce e în jurul tău, atât. Contactele de la ambasadă să le ai la îndemână, asigurarea de călătorie printată, și să știi unde e cel mai apropiat spital Aga Khan (un fel de rețea de spital private din Africa de Est, cum e Regina Maria la noi.)

Dacă ştii să fii cu ochii-n 4, se poate merge, inclusiv cu copii. P.S. nu lua pastile preventive de malarie, îți rup ficatul. Recomandarea mea."

"Astea sunt destinații mișto, ieftine"

Unii preferă să călătorească singuri.

"M-am plimbat solo prin tot Orientul Mijlociu (Siria, Liban, Irak, Iordania, Turcia, Iordanie, Arabia Saudită, Kuwait) și Insallah să plec la anul în Iran, Oman și Yemen.

Astea sunt destinații mișto, ieftine, unde poți să vezi cu adevărat chestii faine.

Eu călătoresc solo, făcând autostopul (ia-mă nene) în principal, nu folosesc kkturi de grupuri sau alte mizerii (în afară de Hitchhikers without borders, Hitchhikers Europe că să share-uiesc experiență pentru alți)

Mă uit pe google maps să văd ce e pe acolo de-a lungul drumurilor principale (șantiere arheologice, UNESCO) etc.

Cu privire la cazat folosesc Booking când pot, Google, și mai bat și din ușa în ușa / întreb oameni la fața locului de cazare.

Folosește și tripadvisor forum cu încredere, oamenii aia știu ce zic."

