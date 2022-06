Topul destinațiilor perfecte pentru o vacanță cu familia în Europa FOTO

Vacanțele în familie vin adesea cu mai multe cerințe speciale privind locația, în funcție de numărul membrilor sau de vârsta copiilor. Pe de altă parte, ce este mai frumos decât să descoperiți Europa alături de cei dragi, să vă relaxați și să creați amintiri neprețuite.

Turiștii au votat destinațiile ideale pentru o vacanță în familie pe europeanbestdestinations.com, locuri care îi vor încânta atât pe cei mari, cât și pe cei mici.

Top 10 destinații perfecte din Europa pentru vacanțele în familie

Algarve, Portugalia

Algarve este una dintre cele mai minunate regiuni ale Portugaliei, cu o climă blândă și soare pe tot parcursul anului. Copiii vor adora plajele aurii, apa de un albastru ieșit din comun, dar și plajele ascunse ale peșterilor Benagil. Este una dintre cele mai bune destinații din Europa pentru a vedea delfinii, sau puteți face inclusiv un tur de safari.

One of my favourite beaches from the Algarve 🇵🇹 Praia do Ninho das Andorinhas 📍 #portugal #travel #photography pic.twitter.com/XViS9kVa9A — Marcus Mudd (@muddy_Water92) June 8, 2022

Ads

Ferragudo, a beautiful seaside village in Algarve, Portugal 🇵🇹 📸 @vanessaclfrancisco pic.twitter.com/UtJsIUfQGk — MB 🇨🇦🌻☘️ (@Manuela15980579) June 13, 2022

Ads

Grecia, Atena

Nu este niciodată prea târziu pentru a descoperi rădăcinile istoriei și civilizației unui popor. Atena este destinația ideală pentru o vacanță relaxantă în familie, pentru o croazieră de o zi la Hydra, sau pentru o excursie la Meteora. Nu uitați de Acropole și Parthenon.

Today's FREE Tasting features wines from Greece! We're featuring Skouras Moscofilero, Sigalas Assyrtiko Atena, Skouras St. George, and Zoe Red! Come check out these unique wines from 4:30-7:30 PM! #Wine #NoPlaceLikeVino pic.twitter.com/QVQlDc870p — Vino Cellars (@VinoCellars) October 4, 2019

Ads

Ads

Barcelona, Spania

Copiii vor fi absolut încântați să descopere frumusețile și comorile Barcelonei. Ideală pentru vacanțe în familie, cu obiective impresionante precum Sagrada Familia sau parcul tematic Port Aventura.

La Sagrada Familia, Barcelona, Spain. It is currently the largest unfinished Roman Catholic church, construction began in 19 March 1882. pic.twitter.com/3FtLLy5HO7 — Dr. M.F. Khan (@Dr_TheHistories) June 9, 2022

Ads

Bretania, Franța

În Bretania vă veți bucura de aer curat, de plimbări lungi de-a lungul plajelor, clasificate ca fiind printre cele mai frumoase din Europa. Dinard este locul perfect pentru o vacanță relaxantă la malul mării, la Quimper găsiți cele mai bune macarons ale Franței, iar pasionații de shopping vor iubi Brest.

Along the Vilaine River—just gorgeous weather this morning (though it is supposed to rain again this afternoon). #rennes #brittany #france pic.twitter.com/wEwhPAZK3V — Colleen C. Myles-Baltzly (@fermentedlands) June 6, 2022

Locronan - located in the south-west of Brittany, is included in the list of the most beautiful villages in France 🇫🇷 - 📸IG makc_177 pic.twitter.com/ad00wywx2u — Wonderful Destinations by heart ❤️ (@WonderfulDest) June 10, 2022

Corfu, Grecia

Vă puteți răsfăța cu o bucată de paradis pe insula grecească Corfu, însorită în aproape orice zi a anului, cu temperaturi situate în jurul a 30 de grade celsius.

Insula Corfu nu este o stâncă uscată și aridă, din contră, are o vegetație importantă, cu o floră și o faună ce sunt unice în Grecia. Dacă vreți să vă răsfățați și papilele gustative, puteți face o excursie privată pentru degustarea vinurilor.

4th #Maddow calming break, Corfu Greece pic.twitter.com/o6Qn2WVNYa — Ken AKA Never Oz (@kenpgh) June 14, 2022

Costa Brava, Spania

Costa Brava este una dintre destinațiile preferate ale familiilor europene. Mai ales dacă doresc să se odihnească la soare și să aibă totul la îndemână.

The patio at Salvador Dali’s house on the Costa Brava, Spain (photographer unknown to me) pic.twitter.com/COKgL1D5Uy — Anne Mortier (@AnneMortier1) May 7, 2022

Lisabona, Portugalia

Lisabona este una dintre cele mai populare destinații din Europa. Un oraș frumos, exotic, în care vă veți simți ca în America de Sud. Vizitați castelele somptuoase din Sintra, precum și Castelul Sf. George din Lisabona, dar admirați și aleile uimitoare din cartierul vechi al Alfama. Lisabona este un oraș deosebit de însorit, dar nu trebuie să excludeți posibilitatea de a ploua.

Triumphal Arch, Downtown, Augusta Street - Historical landmark in Lisbon, Portugal 🇵🇹 - 📸 IG juliopereiramusic pic.twitter.com/Wc9YtRT2wg — Wonderful Destinations by heart ❤️ (@WonderfulDest) June 10, 2022

A train covered in graffiti charges through a narrow street in Lisbon, Portugal #WeeklyCitySpotlight #Lisbon #Potugal pic.twitter.com/yRs3onv6tq — Unveiled Worldwide (@unveiledww) June 10, 2022

The stair hall of a derelict palace in Lisbon, Portugal pic.twitter.com/0dReFzUZfU — Skylover (Haley) (@BojanSokocanin) June 8, 2022

Londra, Marea Britanie

Londra este un oraș atat de diversificat, încât vacanțele în familie de potrivesc de minune în peisaj. Copiii pot să descopere frumusețea Green Park și Hyde Park, Palatul Buckingham, Legoland, sau pot face un tur al Studioului Warner Bros, pe urmele lui Harry Potter.

Madrid, Spania

Madrid este un oraș incredibil. Capitala Spaniei este renumită pentru calitatea vieții, pentru parcurile magnifice, dar și pentru echipa sa de fotbal. Există sute de activități ideale pentru familii în Madrid, iar un moment de neuitat ar fi o vizită la Atlantico Madrid.

Malta

Malta este o destinație foarte prietenoasă cu familiile cu copii, hotelurile au prețuri accesibile, iar soarele este pe cer pe tot parcursul anului. Puteți descoperi comorile istorice din La Valletta și natura sălbatică a insulei Gozo, sau frumosul oraș Mellieha, încoronat „destinație europeană de excelență” de către Comisia Europeană pentru angajamentul său față de turismul durabil și ecologie.

Might fly to Malta just to visit all the #JurassicWorldDominion filming locations, god that country is beautiful pic.twitter.com/88VHxIMpT3 — Swrve 🦖 News & Content for #JurassicWorldDominion (@SwrveYT) June 13, 2022

Gm from blue lagoon in Malta💙 pic.twitter.com/4XPDHPzmLq — JonnyMelon.eth | ALPHA IN PINNED TWEET (@jonny_melon) June 12, 2022

Ads