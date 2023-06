Concluzia unui român după vacanța din Grecia: "Gândiți-vă bine cu ce veniți. Cel puțin 500 de euro cheltuiți. Chiar nu merită efortul!"

În timp ce unii români mai au de așteptat sau caută în continuare vacanța de vis din Grecia, cei care au fost deja își relatează în mediul online experiențele personale pentru a le fi de folos și altora.

Un român care a plecat cu mașina până în Corfu crede că a pierdut timp și bani față de cei care au ales să călătorească până acolo cu avionul și au închiriat apoi o mașină.

"Am pierdut două zile la venire și două la plecare"

"Am venit cu mașina în Corfu și rău am făcut, plecat la 5 din București, 16.00 oprire la Seres, a doua zi la 9.00 pe drum la 14.30, Igoumenitsa ferry. Am pierdut 2 zile la venire și 2 la plecare, care puteau fi de concediu, și cel puțin 500 euro cheltuiți pe drum pe cazări, combustibil, ferry, taxe autostradă, rovignete.

Am observat că sunt foarte puțini români veniți cu auto personal, majoritatea cu avion care e pe la 250 euro, mașini închiriate de la aeroport, în 3 h ești la plajă, cu berea în mână, versus 2 zile de stat la volan, se schimbă obiceiurile oamenilor!

Așa că gândiți-vă bine cu ce veniți, drumul de venire nu e tocmai ok, pe autostrăzile din Grecia se lucrează și pe unele se merge pe o singură bandă, DN ul din Bulgaria plin de cârpeli, chiar nu se merită efortul!", a scris acesta pe grupul Forum Corfu, de pe Facebook.

Ads

"Ajungi la aceiași bani, dar mult mai rapid și confortabil"

Ideea a fost analizată în comentarii, cu argumente pro și contra.

"Eu din Craiova am făcut 12 ore până la ferry. Nu mi se pare foarte mult."

"Am mers în coloană după RUSE 60 km /h... n-aveai unde să te bagi, chiar dacă depășeai, după aia furtună pe autostradă, la Kulata m-a băgat Waze pe scurtătură, m-a întors poliția înapoi la coadă, numa aventuri", a explicat autorul postării.

"În Corfu îți trebuie mașină, că de aia te duci până acolo, să-l vizitezi! Dacă închiriezi ajungi la aceiași bani!

Vacanța începe din momentul în care ai ieșit pe ușă, fericirea nu e o destinație, e un drum!"

"Ajungi la aceiași bani, dar mult mai rapid și confortabil."

"Să conduci preț de 20h nu aduce niciun aer de vacanță, ci este un stres și un efort enorm atât pentru șofer, cât și pentru pasageri!

Noi am luat avion 4 persoane, 400eur și mașina închiriată pe 8 zile 280eur. 680eur, și am făcut o oră din București până în Corfu. Să luăm mașina a durat 30 minute."

Ads

"Autostrada din Grecia este spectaculoasă"

"Din casă în hotel nu a fost o oră. Hai să fim mai realiști. Ai plecat din casă cu minim 3 ore înainte să plece avionul. Și la destinație până ai luat mașinuță închiriată a mai fost măcar o oră. Deci vorbim de minim 6-7 ore din casă în hotel. Este mai comod, nu zic nu. Însă pierzi ce vezi pe drum. Depinde ce vrei. Autostrada din Grecia este spectaculoasă! Tunele prin munte de 4km. Cu puștiul ne-am bucurat de peisaje, am numărat tunele. Opriri la nevoie în locații superbe! Nu mai zic că soția a luat toată casa în portbagajul de 600l al Skodei."

"Am făcut și noi Lefkada și Kefalonia cu mașina. Fără oprire până în Lefkada.

Pe lângă drumul și condusul cu doi șoferi, și eu și soțul, (eu, foarte puțin, când n-a mai putut el) a doua zi nu ești bun de nimic. Dacă mai stai și 6-7 nopți, te simți bine 5 zile.

Ads

Merită doar când diferența de bani este peste 1000 eur."

"Corect, de 2 ani am renunțat la mașină în aceleași condiții, prefer să închiriez, anul trecut în Zakynthos am închiriat de la hotel. 35 euro/zi"

"Nu găsești mașină de închiriat sub 100 euro pe zi"

"Depinde de fiecare în parte cum percepe drumul, timpii de condus, timpul petrecut în mașină etc. Ce-i drept, un total de mai bine de 16 ore până în Corfu pare destul de mult."

"Eu plec la noapte în Corfu, dar fac 2 zile pauză în Parga! Anul trecut am fost în Lefkada tot cu mașina, a fost ok drumul!"

"La ora actuală nu găsești mașină de închiriat sub 100 euro pe zi. La familie de 4 persoane, cu 250 euro de căciulă biletul de avion, ia faceți o socoteală."

"Cele 4 zile pe drum puteau să facă parte din vacanță. Avionul poate fi o variantă mai bună pentru unii, pentru alții nu. De multe ori, când se promovează varianta cu avionul se spune prețul biletului. Doar pentru o persoană, doar dus, fără taxe, check-in etc. La fel cu timpul. Se menționează doar durata zborului, nu și drumul până la aeroport (mulți români nu au aeroport în oraș cu destinația Corfu), timpul petrecut pe aeroport, timpul de predare/primire mașină de închiriat etc. Cel care preferă avionul ar trebui să înțeleagă că acum este convenabil prețul biletului de avion pentru că mulți preferă să ajungă pe insulă cu mașina. Iar asta se vede comparând prețurile la biletele de avion pentru insule unde turiștii ajung și cu mașina față de insule unde se ajunge doar cu avionul."

Ads

"Pe noi condusul ne relaxează"

"Personal prefer mașina, ai libertate de mișcare și pe traseu poți să vizitezi și altceva sau poți să combini 2 destinații, bagaje câte vrei, cumpărături, plus că și drumul face parte din vacanță!"

"Noi venim din Timiș de 17 ani în Corfu- dus întors cu avion și mașină- nu există mai mare bucurie pentru mine decât când văd insula în depărtare de pe egnatia odos!! Ador drumul - serpentinele… tot."

"Anul trecut am ales Corfu. Bilete la tarif foarte bun, sub 100 eur. Pentru 8 zile am închiriat mașina din aeroport care ne-a costat cam 600 eur. Totul a fost perfect. Zborul a durat 1 h 15. Cum am aterizat ne-au și contactat telefonic cei de la firma de închirieri, eu făcând rezervare în avans, dar cu plata pe loc."

"Anul trecut am fost cu mașina din Baia Mare în Corfu, a fost foarte frumos, noi ne-am distrat și relaxat pe drum, atât noi că adulți, dar și copiii s-au simțit foarte bine, am luat o noapte de cazare în Macedonia. Cred că depinde de fiecare cu ce îi place să meargă, pe noi condusul ne relaxează."

Ads

"La avion se pot schimba multe"

"Noi am fost acum 2 ani cu mașina, Brașov-Corfu, fără cazare intermediară și cu copilul de 2 ani jumate. Nu pot spune că a fost cel mai fain drum, dar o plimbare faină. Noi și avem noroc cu copilul care, dacă ar putea, ar trăi în mașină. La dus am făcut 16 ore cu tot cu opriri, ferry, vămi și la întors 19 ore. Prea curând nu mai vreau să repet experiența, dar pentru noi Grecia=mașină. Și ca să închiriezi mi se pare scump în comparație cu alte destinații unde mergem cu avionul și închiriem (ex. Tenerife)."

"Depinde și de numărul de călători. Dacă alegi călătoria cu avionul, pentru o familie cu 2 copii, situația nu stă la fel de bine că pentru 2 adulți."

"Noi facem escală de 1-2 zile în alte orașe pe care dorim să le vizităm. Deci nici banii, nici timpul nu e pierdut. E vacanță la mare combinată cu citybreak: Sofia, Veliko Tărnovo, Salonic, anii trecuți. Anul asta 2 nopți în Skopje. Deci? La varianta asta te-ai gândit?"

"4 bilete de avion= 1000 euro, mașină închiriată + combustibil = 400 euro.

Deci nu, nu ajung la suma asta indiferent de mașina cu care merg."

"La avion se pot schimba multe, nouă ne-au decalat ora de sosire de la 16.30 la 22."

"Îmi pare rău pentru 4 zile pierdute. Dar se poate și mai bine. Fac București-Corfu 2 ori pe an, cu mașina ultimii 8 ani. Am ajuns în cel mai optim plan care este: plecare din București Sâmbătă noapte pe la 21:00. Și ajung în igoumenitsa pe la 08:00 dimineață, fără grabă, cu mașina 1.4 benzină cu 2 adulți și 2 copii. (Copiii dorm toată noaptea) pe drum fac 2 plinuri (120L total) și rămâne și puțină benzină pentru Corfu.... Am încercat și cu avion (Ryanair) zbor direct Otopeni- Corfu și adevărat până octombrie "22 a fost ieftin. (2 adulți 2 copii,+ bagaje 350€ dus-întors) Dar nu ai cu ce să te plimbi pe insula. Să închiriez o mașină costă de 80€/zi. Anul asta am căutat și pentru avion și găsesc dus-întors 550€".

Ads