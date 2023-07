Vacanță în Grecia într-un hotel de 5 stele: "Ne-a sfătuit să ne cumpărăm alcool pentru a dezinfecta camera și tot ce ține de baie" FOTO

Imagini din baia hotelului și din piscină FOTO Faebook/ Vacanțe sub 500 de euro

Așteptate cu nerăbdare, vacanțele românilor în Grecia nu sunt mereu pe măsura exigențelor. Unii documentează cu atenție înainte să aleagă locul în care vor petrece concediul, alții speră că numărul de stele acordate unui hotel reprezintă o garanție, însă au parte de surprize neplăcute.

Cel puțin așa a descris pe Facebook o româncă sejurul petrecut într-o astfel de locație, în Creta.

"Nu vă luați după nota pe care o are pe Booking"

"Postez aici în speranța că dacă îmi va fi aprobată postarea alții nu vor mai păți la fel ca noi. Suntem două familii cazate la hotel Serita Beach în Anissaras, Creta, un hotel de 5 stele cu all inclusive căruia nu i-aș acorda mai mult de 2, nu pot 3, pentru că la trei stele am mâncat mult mai bine.

Nu vă luați după nota pe care o are pe Booking, 8.1 este mult supraevaluat. Mâncare de calitate proastă, ce-i drept nu aveam așteptări de 5 stele, dar eram convinsă că nu ne va fi frică să le dăm copiilor de 3 respectiv 6 ani să mănânce, speram să avem la fiecare masă 4-5 feluri de mâncare ok, în schimb este ori crudă, arsă sau foarte sărată, ori ingredientele sunt cel puțin de calitate îndoielnică.

Mizeria este prezentă în camere, la piscină și în toate spațiile comune ale hotelului. Plaja este ca și impracticabilă pentru că are alge moarte peste tot, dar măcar despre asta știam și ne-am asumat."

"Am nimerit noi cazarea nepotrivită"

"Prietenii noștri au avut probleme cu aerul condiționat și deși au făcut numeroase sesizări nu au reușit să le rezolve problema, până la urmă au fost nevoiți să schimbe camera, aceasta fiind singura soluție.

Astăzi ghida de la agenția de unde ne-am cumpărat vacanța ne-a sfătuit să mergem să mâncăm la tavernă și să ne cumpărăm alcool pentru a dezinfecta camera și tot ce ține de baie.

Concluzia, feriți-vă de Serita Beach și de așa-zise oferte, acest hotel nu este decât o țeapă. Atașez câteva poze ca să vedeți cât este de curată piscina, podeaua de lângă, șezlongurile și panoul unde afișează programul de entertainment la un hotel de "5 stele".

Vă doresc tuturor vacanțe plăcute, fără nervi și stres! A nu se înțelege greșit, îmi place Creta, iubesc Grecia, doar că am nimerit noi cazarea nepotrivită. Alegeți înțelept!", a scris femeia pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

"Documentați-vă mai bine, pentru că văd că cer și o gălăgie de bani"

În comentarii, mulți cred că vacanțele și condițiile oferite în diverse locuri trebuie documentate cu atenție și îmn multe cazuri este și vina turiștilor.

"8.1 pe Booking înseamnă bine? Nu, doamnă, pe booking trebuie peste 9 ca să fie decent."

"Nu neapărat! Am rezervat cu scor de 7,5 pe booking și a fost foarte bine, dar am rezervat și cu nota 9 și nu era chiar așa, deci nu întotdeauna sunt relevante notele și recenziile!"

"Am citit și destule recenzii de pe alte site-uri înainte, toate foarte bune, nota mi s-a părut ok, având în vedere că acum 12 ani am fost tot în Creta, la 3 stele, și a fost bine, iar hotelul nu avea mai mult de 7.5 nota. Depinde și cine sunt cei care scriu recenziile si după ce criterii se ghidează", a precizat autoarea postării.

"Din 132 de păreri să ai 8,1 este jalnic...nu bine... oricum acolo pe booking scrie că este printre cele mai mici scoruri din zonă, iar hotelul pare să fie unul pe stilul litoralului românesc, vechi, dar dat cu o vopsea pe afară... plus de asta în zona "pontică" este o diferență de vreo 1-2 stele la clasificări (vezi Turcia, Bulgaria, etc.)...regretabil, dar data viitoare documentați-vă mai bine, pentru că văd că cer și o gălăgie de bani pentru condițiile oferite".

