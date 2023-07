Dezamăgirea unor români la a cincea vacanța în Grecia: "Pentru anul viitor mă gândesc serios spre o altă destinație"

Numărul românilor care au renunțat la vacanțele petrecute pe litoralul din România pentru cele din Grecia.

În timp ce unii merg pentru prima oară în Grecia anul acesta, alții repetă experiența de ani buni. Nu toți sunt mulțumiți, comparând condițiile și prețurile de acum cu cele din anii trecuți. Este cazul unui român care are de gând să caute o nouă destinație, dezamăgit de schimbări, după cum a scris pe Facebook.

"Suntem pentru a 5-a dată pe insulă.

Față de anul trecut nu pot să nu remarc câteva schimbări. Să le luăm pe rând.

Prețurile la șezlonguri s-au mărit considerabil pe cele mai populare plaje. Unele compensează prin consumație, altele nu.

Personal, am rămas dezamăgit de cei care administrează plajele la Aliki, Marble și Paradise.

La paradise pentru un set de șezlonguri, 50 euro, la care primești o băutură. La Aliki în 50 euro primești de mâncare și băutură, dar mâncarea este foarte proastă.

Pachis a rămas la fel de primitoare, ospitalieră în 10 euro de șezlong, compensabil în ce vrei.

În trecut dacă voiai să mănânci carne de miel sau ied mergeam în Theologos. Anul ăsta, ospitalitatea lor a cam fost uitată și au urcat prețurile destul de mult. La Stelios eram clienți fideli. Nu și pentru viitor.

Pentru anul viitor mă gândesc serios spre o altă destinație.

Peisajul este singurul care te face să uiți de toate celelalte inconveniente", a scris acesta pe Forum Thassos.

"Mi-a spus că mă costă 15 euro dacă vreau să mai stau pe marginea șezlongului"

În comentarii, câțiva membru ai grupului îi împărtășesc decizia, în timp ce mulți relatează experiențe diferite.

"Dacă mai ești pe insula sau te mai întorci: așa cum am spus de câteva zeci de ori, accesul pe plaje este gratuit prin lege și te poți așeza oriunde vrei tu pe orice plajă, nu ești obligat să plătești șezlongul."

"Am fost la Marble pe zi ploioasă, dacă nu mă înșel chiar joi s-a întâmplat asta, nu era de făcut plajă deloc și pentru 2 minute cât m-am așezat pe un șezlong să îmi setez camera foto să fac poze la valuri, a venit un băiat și mi-a spus că mă costă 15 euro dacă vreau să mai stau pe marginea șezlongului. I-am zis că am nevoie de 2 minute, și mi-a zis că nu e nicio problema dacă îi dau atunci, întinzându-mi mâna, 15 euro. M-am scuzat, m-am ridicat și mi-am setat camera din picioare."

"Noi suntem acum la Paradise și am luat setul de șezlonguri cu 15 euro și 2 cafele incluse."

"Și noi suntem acum aici și am plătit 25 euro pt 2 șezlonguri și sunt 2 băuturi incluse (cafea, bere, suc, apă)."

"Vina ne aparține în totalitate"

"Nu trebuie neapărat să ne înghesuim pe renumitele plaje, ca să ne putem bucură de mare. Dacă ne deranjează că s-au scumpit multe, în ultimul timp, cu siguranță insula are compensare pentru toată lumea. Este doar alegerea noastră."

"Am fost la Aliki, la plaja în oglindă. Poți stă fără să plătești, dar dacă vrei șezlong, costă 10 euro perechea, ai parcare gratis, wi-fi (dacă ai nevoie), Zona e perfectă pentru snorkeling, și vizitat ruinele așezării antice. Plus niște peisaje superbe. Iar la rulotă la Ta Kionia se mănâncă foarte bine și nu scump. Ne-am plimbat prin situl arheologic până în partea cealaltă, și nu ne venea să credem cât de aglomerat era "dincolo".

Mâine mergem iar acolo. Să nu veniți toți!"

"50 de euro, un set de șezlonguri cu doar "o băutură" inclusă la Paradise?!?

Ești sigur?!?

Îmi e tare greu să cred. Mai ales că uite, altcineva a postat listing bancar, pentru 25 euro (nu 50)."

"După 12 ieșiri la ei în ultimii 7 ani mă gândesc serios să mă reorientez.Și vină ne aparține în totalitate. Au cerere mare și își permit să își facă de cap."

"Locurile unde îți poți așeza prosopul și umbrela sunt foarte generoase și decente unde implicit poți consumă chiar și de acasă, deci costurile sunt minime. Depinde acum de felul cum se organizează fiecare. Peisajele sunt mirifice, accesibile pt absolut toată lumea. Thassos este minunat și foarte primitor fără să ai sentimentul că ești înșelat de administratorii de plaje."

"Insula se schimbă în funcție de cerere și de ofertă"

"La Aliki ieri am dat 10 euro setul de șezlonguri cu umbrelă, la Marble azi 30 euro setul la care primești 2 băuturi, la Scala am ajuns mai târziu și am găsit în penultimul rând: 10 euro setul cu consumație."

"Stați să înțeleg: la Paradise ați dat 50€ pe două șezlonguri? Cineva care e acum pe plajă spunea mai sus că a dat 15, altcineva 25. Înțeleg că sunt zone cu prețuri diferite? Paradise este mare, poate că sunt mai multe zone. Noi anul trecut am dat 12€ înspre zona de stânci/nudiști."

"Da, sunt 2 zone diferite. Sunt niște șezlonguri roz unde e 25 euro și unele albastre unde e 15 euro. Iar lângă cele roz, e o zona și de paturi…dar, nu mai știu exact prețul."

"De acord cu tine. Am subliniat acest aspect de anul trecut. Întâi au fost scandinavii, apoi nemții, rușii și acum predominant românii. Dacă nu vor înțelege la timp că e sănătos să nu forțeze lucrurile, toată lumea va avea de pierdut și cel mai mult ei. Insula își trăiește acum maxim de glorie. Mi-aș dori să înțeleagă că asta se poate bloca oricând. Să ne uităm ce se întâmplă acum pe litoralul românesc și bulgăresc. Și ei au crezut că fluxul de turiști va fi veșnic.Vin pe insula de 10 ani și sunt a 5-a oară în ultimul an. Nu am nicio problema de buget, dar am o problema când raportul calitate-preț devine inadecvat."

"Exact așa cum am spus, insula se schimbă în funcție de cerere și de ofertă. Dar 50 de euro pe două șezlonguri nu am dat până acum. Nu te obligă nimeni să stai pe șezlong și nici nu îți bagă mâna în buzunar. Plajele comerciale își fac prețul în funcție de clienți iar la prima tavernă la Aliki s-a tot scris pe aici să nu mâncați.

La Paradis poți foarte bine să stai în stânga sau în dreapta plajei unde nu sunt șezlonguri.

O să văd în acest an dacă lucrurile s-au schimbat în rău. Eu merg pe plaje mai puțin aglomerate pentru că nu îmi place înghesuiala.

Sunt câteva plaje unde toată lumea vrea să ajungă Paradis, Marble, Scala, Giola, Aliki etc. Pentru că sunt foarte aglomerate prețurile pentru șezlonguri a crescut, dar îmi este greu să cred că la Paradis plătești 50 de euro pentru două șezlonguri.

Și asta se întâmplă pentru că au clienți……

Nu vă obligă nimeni să plătiți și sunt foarte multe plaje unde prețurile pentru șezlonguri sunt de bun simț!"

