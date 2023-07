Final de vacanță în Grecia neașteptat pentru o familie de români: Cât au plătit defecțiunea majoră a mașinii. "Nu înțeleg cum ați avut curaj"

Mulți români își organizează cu atenție vacanțele, dornici să iasă totul perfect și să nu aibă parte de experiențe neplăcute.

Totuși unele situații neprevăzute pot schimba calculele făcute acasă, iar cele mai des întâlnite sunt defecțiuni ale mașinii.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online, după ce mașina a rămas fără ambreiaj pe autostrada, la întoarcerea către România.

"După o săptămână de vis în Thassos a venit vremea să plecăm, dar mașina nu a fost de acord cu noi, așa că ne-a lăsat pe autostradă, cu chiu cu vai am reușit să ajungem in Komotini unde am dat peste un om deosebit, Moustafa Sali este proprietarul service-ului auto Elite Car Service, un mare om care pentru a ne ajuta a făcut tot ce a putut, îl recomandăm cu mare drag și în caz de și mașina voastră nu mai vrea acasă, apelati la el că sigur va rezolva", a scris aceasta pe Forum Thassos.

"Mai ieftin ca în România"

Unii membrii ai grupului i-au acuzat de neglijență pe românii care au ajuns în această situație, alții au vrut să afle prețul înlocuirii ambreiajului.

"Ce preț ți-a luat?"

"220€ (120 piesă și 100 manoperă).", a răspuns românca.

"Mai ieftin ca în România!"

"Ambreiajul la o mașină se vede când e pe moarte. Nu înțeleg cum ați avut curaj să plecați la un așa drum cu un defect major. În fine, bine că ați rezolvat. Mai scump ca la noi, dar e ok."

"Ideea este că noi am fost la mecanic înainte să plecăm", a precizat autoarea postării.

"Un ambreiaj se poate deteriora în 1000 de km fără să dea semne"

Alții au vrut să afle cum își pot da seama, ca șoferi, că mașina are această problemă.

"Dar cum anume "se vede"? Te uiți la el și ce anume vezi, mai exact? Poate ar fi bine să ne spuneți, pentru a ne scuti pe toți de neplăceri."

"Ține sus pedala, patinează în anumite trepte de viteză, se turează motorul singur, etc."

"Îți mai “cade” și așa din senin ambreiajul! Se duce soarele de pe placă sau rulmentul… nu trebuie să fie neapărat discul…"

"Nu fiți răutăcioși, un ambreiaj se poate deteriora în 1000 de km fără să dea semne când pleci de acasă, depinde de stilul de condus, depinde de modul de accelerare, depinde de sincronizarea ambreiajului cu accelerația, depinde de locul de staționare al piciorului stând, depinde de demaraje, restul sunt povești, dacă știi să îl exploatezi mergi 20,000 cu el obosit."

"Sunt situații când pică fără să dea prea multe semne evidente. Am pățit și eu, numai că mașina a vrut să ma aducă până acasă de la 1600 km, începuse să dea semne că o să pice de pe drumul de deplasare către locația de concediu. Am luat notă de situație fără să alertez membrii familiei și după cca 2000 km în parcarea de acasă a decedat rulmentul de presiune. Volanta a bătut în el fără să dea semnele evidente de bătaie, singurul semn era că îmi "fură" treapta întâi, adică băgăm în treaptă 1 dădea semne că nu e debreiat complet deși pedala era călcată corespunzător."

