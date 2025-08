Avertisment pentru cei care merg în vacanță într-o destinație populară din Grecia: "Wow, ce țeapă!”/ „M-a costat 150 de euro doar ca să urc un drum!”

Turiștii care se îndreaptă spre Corfu în această vară au fost avertizați în legătură cu o taxă care le-ar putea aduce costuri semnificative — chiar înainte de a părăsi aeroportul.

Mai mulți călători au fost derutați de un mesaj de bun venit din partea Albaniei, primit la scurt timp după aterizarea pe Aeroportul din Corfu, în ciuda faptului că se aflau pe o insulă grecească.

Un angajat al publicației MailOnline, aflat recent în vacanță în populara destinație europeană, a împărtășit mesajul primit la aterizare de la un serviciu numit „Rate Advice”:

„Bun venit în Albania! Apelurile, mesajele și datele mobile în Albania se taxează suplimentar și nu sunt incluse în pachetele standard sau opțiunile de date din UK.”

Deși Corfu se află în nord-vestul Greciei, este foarte aproape (doar 48 km) de Ksamil, o mică localitate de pe riviera sudică a Albaniei.

Din cauza apropierii geografice, semnalul rețelelor mobile albaneze poate fi suficient de puternic pentru ca telefoanele să se conecteze automat la ele — chiar și când utilizatorul se află fizic în Grecia.

Pe parcursul verii, mai mulți turiști au semnalat pe rețelele sociale aceste taxe surpriză și facturile de telefonie exagerate.

„Am ajuns duminică, am primit mesajul obișnuit de bun venit cu tarife ca în UK – două zile mai târziu primesc mesajul ‘Bun venit în Albania’ cu alte tarife.

Wow, ce țeapă! Am sunat compania și, după 45 de minute de discuție, mi-au spus că telefonul s-a conectat la un alt turn. Trebuie să fii atent, altfel o să te coste mult”, a povestit cineva pe un grup de pe Facebook.

Un alt utilizator a comentat:

„Doar dacă mergi în estul insulei. Am făcut greșeala asta cu un ATV, foloseam Google Maps. M-a costat 150 de euro doar ca să urc un drum!”

Altul a spus: „Noi am fost taxați cu 350 de euro — am aflat abia când am ajuns acasă.”

Cum poți evita aceste taxe

Informează-ți operatorul înainte de călătorie sau dacă primești un astfel de mesaj.

Oprește funcția de roaming din setările telefonului.

Selectează manual o rețea grecească în loc să lași selecția automată activă.

Un utilizator Facebook a sugerat: „Lasă telefonul să se conecteze automat la rețeaua grecească când ajungi pe insulă. Apoi intră în setări și dezactivează opțiunea ‘selectare automată rețea’. Asta înseamnă că telefonul nu va căuta și nu se va conecta la altceva decât la rețeaua corectă.”

Tot el a avertizat: „Nu uita să activezi opțiunea din nou când te întorci.”

Alt utilizator a spus: „Continuă vacanța și, când te întorci acasă, contactează operatorul — eu am făcut așa și mi-au anulat toate taxele.”

Un al treilea a adăugat: „Noi ținem roamingul dezactivat tot timpul și ne conectăm doar la WiFi-ul din baruri, hoteluri etc.”

Expert: o setare banală de pe telefon îți poate aduce costuri uriașe

Avertismentul vine după ce Georgia Brivida, expert în telecomunicații de la compania Sim Local (furnizor internațional de cartele SIM), a semnalat o setare neglijată de mulți: funcția „autoplay” a videoclipurilor.

Aceasta poate consuma automat date mobile, chiar fără ca utilizatorul să apese „play”.

„Autoplay este o funcție care redă automat videoclipurile în aplicații precum Instagram, TikTok, Facebook și YouTube, de multe ori fără ca tu să atingi nimic,” explică ea.

Iar în roaming, această setare poate duce la consum masiv de date și facturi exorbitante, scrie dailymail.com.

