Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Grecia. „Mi-aș dori să văd închis hotelul”

Vacanță horror pentru o familie de români pe insula Rhodos, în Grecia, din cauza condițiilor inumane oferite de hotelul la care s-au cazat, după cum reiese din imaginile furnizate.

Incidentul a fost povestit de un membru al familiei pe Facebook, unde a oferit mai multe dovezi, cu scopul de a găsit instituția potrivită ca să depună o plângere, potrivit adevarul.ro.

Se pare că postarea conține o serie de imagini și clipuri care arată clar gravitatea situației.

În imagini se observă mușuroaie de furnici care se plimbă printre mâncare, mizerie, electrocasnice cu rugină și pânze de păianjen.

„În perioada 6-13 august am fost în Rhodos, printr-o agenție foarte cunoscută. Voi atașa condițiile hotelului la care am fost cazați. Ne asumăm vina că nu am verificat înainte hotelul, (am fost pentru prima dată prin agenție) dar nu ne-am gândit nici măcar o secundă să punem la îndoială calitatea serviciilor pe care agenția avea să ni le ofere. Imaginile vorbesc de la sine. Aș dori să fac o reclamație hotelului, dar nu știu care este instanța din Grecia căreia să mă adresez (un fel de ANPC al Greciei, poate). De când am ajuns și până în prezent, am cerut sprijin din partea agenției, dar aceștia ne-au lăsat în „seen”. În momentul de față nu sper la vreun ban înapoi, dar mi-aș dori să văd închis hotelul și să nu mai treacă nimeni prin asta”, a scris autoarea postării.

Ea a explicat și de ce a ales să păstreze cazarea.

„Ideea este că noi aveam achitate deja anumite servicii pe insulă: un scooter, o excursie pe Insula Symi, rezervări la câteva beach bar-uri. Ne-am fi dat peste cap tot itinerarul. Singurul lucru pe care l-am fi putut rezolva era o altă cameră și o atenție „sporită” la curățenie. Dar era o singură femeie la curățenie, la 56 de camere. Din păcate, toate erau așa. Pe parcursul șederii ne-am intersectat și cu alți turiști români, care au confirmat că situația e la fel în tot hotelul. Au luat legătura cu agențiile care le-au vândut vacanța si nu au rezolvat nimic. În plus, în perioada în care am fost noi plecați (în vârf de sezon - n. red.), insula era extrem de aglomerată. De aceea nu am plecat, nu prea aveam unde”, mai spune turista.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară și s-au declarat șocați de condițiile din hotel.

„E inuman cum ați fost primiți”, a scris un internaut.

„Horor! De ce ați stat atâtea zile dacă condițiile au fost în halul acela?”, mai întreabă altul.

De asemenea, ei au cerut și numele hotelului și agenției, ca mai apoi să recomande depunerea plângerilor la GNTO (Organizația Națională Elenă de Turism) în Grecia, ANPC în România și ECC România la nivel european.

„Există un fel de protecția consumatorului la nivel european, EEC. Aici puteți face plângere pentru condițiile din hotel: https://eccromania.ro. Și mai puteți sesiza GNTO, ministerul Turismului din Grecia, care poate le retrage clasificarea sau îi poate închide. Ei se ocupă de supravegherea standardelor de servicii turistice în Grecia. Site-ul lor oficial oferă instrucțiuni detaliate despre cum să depui o plângere. Organizația Elenă de Turism are reprezentanță și în România și sediu în București”, recomandă un internaut.

În acest caz s-au mai oferit și sfaturi pentru plângeri online sau recenzii negative pe Google Maps și TripAdvisor.

„Oricum, hotelul are niște note îngrozitoare: pe Booking 7.2 - dar pentru anii 2023 și 2024 recenziile sunt toate proaste, se pare că își păstrează această notă datorită recenziilor vechi, iar pe TripAdvisor - 3,5. Plus că e 600 de euro un sejur pentru o cameră, două persoane, cazare și avion - toate acestea nu v-au dat de gândit?”, a mai comentat alt internaut.

