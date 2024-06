"Un fel de Costinești, cu manele la taverne, ciorbă de burtă și mititei și bătăi între români". Thassos, anul acesta, descris de o turistă româncă

Rețelele de socializare sunt pline de poze postate de românii aflați deja în vacanțe. Unii laudă peisajele, alții, mâncarea.

La cealaltă extremă se află cei dezamăgiți de locurile alese ca destinații de vacanță. Este cazul unei românce aflate în una dintre cele mai populare zone printre români. Turista mărturisește că a revenit în Thassos după 10 ani, însă insula este acum de nerecunoscut.

"Am găsit un fel de Costinești"

"Ultima dată am fost în Thassos în urmă cu 10 ani. Era o insulă unde găseai liniște, curățenie, mâncare bună și oameni decenți. Anul ăsta am găsit un fel de Costinești...cu manele la "taverne", ciorbă de burtă și mititei, cu râgâielile aferente și bătăi între români (cel puțin românește urlau și se jeleau) la supermarket.

Pentru cei care nu mai aveți de ales, având deja sejurul plătit, vă recomand să nu luați în calcul recomandările "binevoitorilor" și să explorați singuri...măcar vă luați propriile țepe, iar celor care încă nu v-ați decis....lăsați un timp, să se facă curățenie", a scris aceasta pe Forum Thassos.

"Nu am auzit nici măcar o manea!"

Postarea a strâns peste 100 de comentarii. Mulți o contrazic sau nuanțează impresiile româncei.

"Sunt pe insulă de luni! Joi am făcut turul insulei, dar nu am auzit nici măcar o manea! Iar la ciorbă de burtă nici culoarea nu am văzut! Și crede-mă că fiecare zi am mâncat la altă tavernă! Români sunt într-adevăr MULȚI, dar NU e cum zici tu! Iubesc THASSOS-ul!"

Ads

"Nimic nu mai este și nu va mai fi cum a fost pentru că există deja lume prea multă, daaar oameni puțini, ceea ce este valabil și în alte situații/ locuri. Fiecare alege să arate și să emane exact ceea ce este, dar să vedem noi partea bună din ce și cei ce ne înconjoară, că părțile rele le arată fiecare de bună voie și nesilit de nimeni. Pe lângă asta, gândiți-va că noi avem totuși opțiunea să nu mergem în anumite locuri, dar cei care locuiesc acolo ce să facă?"

"După părerea mea, să observi toate chestiile care nu-ți plac înseamnă că nu ai plecat în vacanță și, în consecință, îți pierzi timpul și banii pe acolo degeaba. Eu când merg în vacanță nici habar nu am de nimic din tot ce fac cei de lângă mine!"

"Lucrurile se schimbă, oamenii se schimbă, anotimpul se schimbă acum plouă în 5 minute e caniculă. Dacă doriți să luați loc la o terasă, pe șezlong, ignorați ce auziți în jurul dvs și bucurați-vă de momentele respective lângă cei dragi, cu toții primim sfaturi, recomandări, însă trebuie să selectăm strict ce dorim din acele fraze. Curățenie nu se face niciodată din motivul că și că …. Omul indiferent de rasă, culoare, naționalitate etc când merge undeva uită de griji și de probleme, de șefii din corporații și de orice și se distrează cât poate de mult, că nu zilnic putem să ascultăm manele că deh mai și lucrăm, nu zilnic avem ocazia să ne batem cu cineva (glumeam) unii se jelesc când văd prețurile prea mici sau prea mari (fiecare cu opinia lui) Revenind la cei 10 ani din urmă și dvs erați mai tânără în urmă cu 10 ani și prețurile erau mai mici în urmă cu 10 ani și nici nu există atâta tehnologie așa cum ați spus și dvs să alegem unde și cum să mergem când și cu cine. Mie de exemplu nu-mi plac fructele de mare și prefer să merg să mănânc ce știu și ce cred că se prepară OK oricând și oriunde deci aleg mici și cartofi cu un suc, alții aleg calamar și cocktail că vor să încerce sau că le place.

Ads

Este loc sub soare pentru oricine oricând, trebuie doar să auzim în jurul nostru strict ce vrem și să vedem doar ce vrem, restul este doar cancan, știți cum se spune: nu îți place, nu critică mergi mai departe zâmbește și dată viitoare decizi dacă mai treci sau nu pe acolo.

Că și încheiere: Vacanță frumoasă atât dvs cât și celorlalți".

"Ați ales să nu vedeți nimic bun"

"Mă tot gândesc ce să comentez. în momentul în care o "societate" e prezența undeva, e prezența cu de toate, și cu bune, dar și cu rele. Thassos este o insula superbă cu mult prea multe locuri și lucruri frumoase de văzut. Am fost până acum de 4 ori acolo, și încă nu am văzut tot. Și mai vreau să mai merg. Însă așa cum frumusețea stă în ochii privitorului, așa și dvs ați ales să nu vedeți nimic bun. Este fix alegerea dvs. era vorba aia cu lupul alb bun și lupul negru rău. Depinde întotdeauna pe care din ei hrănești..."

"Prima dată am fost în Thassos în 2008 and still counting. Da, insula s-a schimbat mult de atunci însă și lumea întreagă s a schimbat mult, din toate punctele de vedere. Astăzi, în 2024 găsesc în Thassos: liniște dar și balamuc, curățenie dar și murdărie, mâncare bună, mâncare extraordinară dar și mâncare care nu e deloc pe gustul meu, oameni decenți, oameni mișto, oameni cu care nu vreau să interacționez, oameni simpli, oameni complicați...oameni frumoși și oameni urâți. Eu decid unde mănânc, unde fac plajă, unde dorm, cu cine interacționez. La fel dumneavoastră, la fel fiecare dintre noi. Nu mă erijez în judecător și nu am așteptări de la locuri și oameni. Doar mi le găsesc pe ale mele, pe sufletul meu. "

Ads

"Sunt de sâmbătă trecută pe insula dar eu nu am auzit nici o manea. În fiecare zi am vizitat câte o plajă în nord și sud și est și vest".

"Și eu sunt de aceeași părerea cu autoarea postării. Thassos-ul din ani 2010 nu se compară cu cel din 2022. Nu-i nevoie să enumăr motivele, cei pentru care contează sigur le știu."

"Insula a suferit o mare transformare în timp"

"Cam atunci am fost și noi prima dată, se vorbea destul de multă engleză și germană și într-adevăr insula a suferit o mare transformare în timp. Atât în privința ospitalității cât mai ales în ceea ce privește musafirii. Nu întru în detalii că oricum o să fie șters comentariul acesta de "rege" sau "regina". Adevărul e supărător uneori. Venim de atunci aproape în fiecare an deși am mai și alternat cu Sithonia. Dacă ar fi să aleg aș preferă insula de acu 10 ani nu pe cea care a devenit în prezent dar probabil sunt doar un nostalgic. Cât vom continuă să revenim rămâne sub semnul întrebării însă dacă revenim totuși nu o facem pentru certurile de la magazin sau de pe plajă ci pentru că e o destinație accesibilă dar care da dependență."

Ads