Destinații de vis din Grecia cunoscute doar de localnici. Plaje extraordinare departe de aglomerația de sezon FOTO

Dacă ați fost deja în Grecia de mai multe ori, probabil că ați vizitat deja destinațiile populare precum Atena, Thassos, Santorini sau Mykonos. Mulți turiști care ajung pe tărâmul elen se îndrăgostesc iremediabil de insule, astfel că ajung să caute în permanență noi destinații cu un farmec autentic și mai puțin marcate de aglomerația de sezon.

Vestea bună este că Grecia are o mulțime de destinații alternative, în afara cărărilor bătătorite și departe de aglomerație, potrivit greektraveltellers.com.

Regiunea Peloponez are atât de multe destinații frumoase de oferit. Cu toate acestea, majoritatea turiștilor vizitează partea de nord a acesteia, unde se află Nafplion, Olympia antică, Corint și Micene. La câteva ore spre sud, se află Peninsula Mani, care oferă un peisaj unic, cu multe orașe pe vârfurile dealurilor și cu vedere spectaculoasă asupra mării. Puteți face o excursie pentru a explora orașele, puteți cunoaște comunitățile locale și produsele lor, puteți încerca bucătăria locală (una dintre cele mai bune bucătării din Grecia). Localnicii vă vor povești despre pirați și comori pierdute. Vizitați Areopolis și plimbați-vă pe aleile sale de piatră sau mergeți spre Peșterile Diros, unde natura este sculptată cu artă și răbdare de neegalat. Peștera lui Vlychada este considerată una dintre cele mai importante din lume, cu o vechime estimată la 2 - 3 milioane de ani.

Dacă sunteți în căutarea unei insule liniștite, cu plaje și peisaje frumoase, oameni liniștiți și bucătărie uimitoare, atunci Kythera este răspunsul. Insula singuratica este situata in partea de jos a Peloponezului, aproape de continent. Viața acolo este simplă, iar economia se bazează în principal pe produse locale și agricultură. Acest mic paradis oferă zile leneșe perfecte de vară: cafeaua de dimineață la mare, relaxare pe o plajă frumoasă cu ape cristaline, o masă de prânz gătită într-o tavernă locală, un pui de somn după-amiază, mai mult înot și plimbări de seară.

From picture-perfect Kythera Island we wish you a lovely weekend💙 #AllYouWantIsGreece #VisitGreece #Kythera #GreekIslands #staysafe #Greece pic.twitter.com/gQHC4fjp2i

Ioannina este orașul legendelor: capitala regiunii Epir se înalță în jurul magnificului lac Pamvotida. Lacul, cu apele sale cristaline și mica insulă din mijloc, este un monument natural care definește identitatea și cultura orașului. Ioannina a fost întotdeauna multiculturală, cu multe comunități care lucrează și trăiesc împreună. Castelul său impunător este cea mai veche fortăreață bizantină din Grecia și fosta casă a misterioasei figuri a lui Ali Pașa, cândva conducătorul otoman al Ioanninei. Faimoasa lui dragoste pentru Kyra-Frosini încă vibrează pe străzile tradiționale și în viața orașului. Celebra expresie din greacă „trăiește ca un pașa în Ioannina” înseamnă că cineva se bucură de tot ce are de oferit viața. Așadar, dacă doriți să trăiți ca un pașa, trebuie neapărat să vizitați acest oraș aristocratic din Epir și să încercați celebrele sale deserturi, cum ar fi baklava. Ioannina este, de asemenea, renumită pentru arta bijuteriilor, cu nenumăratele sale magazine în care se vând cele mai elegante bijuterii din argint sau aur.

#Ioannina, the capital of #Epirus, spreads out around beautiful Lake #Pamvotida. A walk through the city has the feel of a bygone era, full of secret places and legends still living.

IG📷 janetsulaimann pic.twitter.com/rEdwLZgtOO