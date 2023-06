Experiența amară a unor turiști români aflați în Grecia: "Noi nu vom mai călca vreodată pe aici"

În timp ce mulți romani mai au de așteptat până ajung în Grecia anul acesta, unii au luat deja startul și relatează experiențe legate de prețuri sau situații neprevăzute.

O româncă a parcat în Thassos, în zona unei piețe, timp de 10 minute și s-a ales cu amendă și plăcuțele de înmatriculare ridicate. Femeia s-a plâns de comportamentul agresiv al polițiștilor, într-o postare pe Facebook.

"Mi se pare important să vă povestesc ce am pățit astăzi în Thassos, sperând să nu pățească și alți români același lucru!

Am parcat în zona pieței din Prinos, 10 minute mai târziu, fără să fie semn cu staționare/ oprire interzisă și neîncurcând traficul, în condițiile în care mai erau și alte mașini (cu numere de Grecia) parcate acolo, ne-am trezit cu amendă și plăcuțele de înmatriculare luate."

"Au început să țipe efectiv la noi, de parcă eram cei mai mari infractori"

"Nefiind cunoscători ai limbii elene, am rugat pe cineva să ne explice ce trebuie să facem și ne-a spus să mergem la cea mai apropiată secție de poliție, ceea ce am și făcut.

Un comportament cel puțin bizar și extrem de agresiv al domnilor polițiști, care au început să țipe efectiv la noi, de parcă eram cei mai mari infractori din Thassos, în momentul în care i-am rugat frumos să ne explice cu ce am greșit și de ce ne-au ridicat și numerele.

Ads

Asta în condițiile în care eram cu 2 copii după noi (2 ani și 5 ani), evident că fetele s-au speriat foarte tare! Într-un final am ajuns la poștă să plătim amenda, unde, surpriză, erau doar români cu amenzi

În sediul poliției din Thassos Town, unde am fost trimiși după numere, din nou același tip agresiv l-am găsit și aici și foarte ofuscați că i-am rugat să ne explice din nou unde am greșit, ca să nu o mai repetăm, i-au fost smulse numerele din mână soțului și au început să urle la el, spunându-i să revină după numere după 20 de zile, că așa e legea.

Noi timp de 8 ani, am venit în fiecare an de 2 ori, cu părere de rău, după această experiență noi nu vom mai călca vreodată pe aici, nu suntem deloc bine primiți și nu vrem să îi mai încurcăm cu banii lăsați în această insulă. So, have fun și mare atenție!", a scris aceasta pe Forum Thassos.

"Cred că au motivele lor"

Cei mai mulți dintre cei care au comentat suspectează că parcarea a fost neregulamentară.

"Săptămâna trecută se întâmpla același lucru, în Potos, însă doar cu persoanele care au parcat neregulamentar. Trebuie doar să fiți atenți. În rest nu aveți de ce să vă speriați!"

"Ai 227 de insule, mai bagă o fisă în altă parte."

"Pai nu sunt numai turiști (să nu zic români) educați pe insulă. E regretabil ce vi s-a întâmplat, dar cred că au motivele lor."