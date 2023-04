Familia de români care a plecat deja în vacanță în Grecia: "Realitatea e departe de ce credeam că am rezervat. Jegul și ponoseala sunt indescriptibile"

Unii români și-au rezervat deja vacanța din Grecia pentru anul acesta, în timp ce mulți caută în continuare cea mai bună ofertă sau o zonă nouă în care să meargă.

Cei care nu au mai avut răbdare să aștepte venirea verii au petrecut sărbătorile de Paște în Grecia, au plecat să lucreze de la distanță de acolo sau au programat deja o vacanță.

Este cazul unei familii care urmează să petreacă o lună în sudul Greciei și a rezervat cazarea prin Airbnb, însă ajunși acolo au descoperit că este mizerie și caută acum o soluție, după cum a relatat pe Facebook.

"Cuplu cu un bebeluș căutăm urgent cazare, ca soluție de back-up. Pe scurt, cazarea plătită prin AirBnB, arată în linii mari ca-n poze, doar că jegul și ponoseala sunt indescriptibile.

Planul inițial era pentru o lună în sudul Greciei (suntem deja aici) într-o proprietate la curte cu 2 dormitoare la prețul de 450 eur, fiind extra sezon. Realitatea e însă departe de ce credeam că am rezervat așa că ne căutăm o opțiune de rezervă. Dacă aveți ceva în cifre decente, disponibil pentru următoarele 2-3 săptămâni rog să comentați și vă contactez în privat. De preferat: Peloponnese, Attica, Keratea, Zakynthos, Lefkada, Corfu dar nu excludem și alte zone dacă oferta e decentă.

Mulțumesc!

ps: curățenia este crucială!", a scris un membru al familiei pe grupul Forum Grecia.

"Totul e lipicios și grețos"

"Am pornit căutările din decembrie anul trecut. Discutasem în prealabil cu un român deținător de proprietate în Halkidiki. Ne-a ținut în stand-by 2 luni, evitând să menționeze clar un preț, mereu explicând că banii nu-s un stres, doar să mergem să ne simțim bine; n-am înțeles ever ce era în capul lui, așa că am renunțat.

În final ne-am spus că din moment ce plătim cu card și în avans prin ditai AirBnB-ul lucrurile sunt clare. Se pare că am mai pus o lecție la catastiful lecțiilor despre natura umană și a comerciantului în special.

Dincolo de faptul că curtea nu e curte și casa nu e casă (cum credeam! E un apartament în clădire cu apartamente fără NICI un strop de curte), dincolo de astea, absolut totul e de o ponoseală ieșită din comun. Inclusiv dușul, înfundat cu o tonă de păr l-am găsit, iar per ansamblu totul e lipicios și grețos.

Cel mai tare e că nici n-ai ce să le spui celor de la AirBnB, că nu e ca și cum nu există mobila din poze, să ai motiv să faci complaint, dar cum le spui că pute casa toată. Bonus, cu mucegai. Vorba aia, am venit la mare pentru aer curat și miroase toată casa a mucegai.

Anyways, va fi cel mai scump review din viața mea, măcar să-i las și eu omului un cadou în prag de sezon estival", a completat acesta într-un comentariu.

"Airbnb a devenit o loterie"

În comentarii, mai mulți dintre membrii grupului au cerut detalii sau au dat sfaturi.

"Airbnb a devenit o loterie. Toate șandramalele devin palate și prostul plătește. 5 euro "câștig" și 100 pagubă!"

"Airbnb reacționează dacă le trimiteți poze cu mizeria. Au notat chiar în politică asta, aveți 72 ore pentru contact și ei vă găsesc altceva."

"Prima greșeală mare ce am făcut-o"

"Dar review-urile ce spun? Mă îngrijorează că nu mai poți avea încredere în Airbnb. Îmi pare rău pentru situația dvs."

"Aici e prima greșeală mare ce am făcut-o. Are doar 3 review-uri, foarte bune, evident, din 2020 și 2021. Ce să zic, să ne fie învățătură de minte", a răspuns autorul postării.

"De ce nu faceți curățenie?"

"Am făcut (spălat podele, baie, tot, în final problema e ponoseala unei proprietăți folosite intensiv, aș zice. Mobilă ponosită cu miros specific, pereți îmbibați de mucegai cu mirosul aferent, peretele de bucătărie îmbibat în ulei, altele). În principal proprietarul e genul celui care îți pune o minge în cameră și în anunț îți scrie că e dotat cu jucării pentru copii. Mingea veche de 10 ani și aia.

Venim în Grecia de 8 ani, e cel mai grav fail de până acum, sincer, și e poziția 2 în top failuri din viață noastră. E o lecție", a răspuns autorul postării.