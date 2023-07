Gestul unui român a uimit polițiștii din Grecia: ”Au spus că este un lucru rar”

Un român aflat în vacanță în Thassos, Grecia, a surprins plăcut autoritățile elene după ce a predat mai multe bunuri găsite în parcarea unei plaje. Polițiștii i-au spus că ”este un lucru rar”.

Românul mai spune că lucrurile aparțineau unei femei din Grecia. Tot polițiștii greci i-au povestit că obiectele uitate sunt adesea găsite ulterior aruncate în tufișuri.

”Astăzi am găsit în parcarea de pe plaja Kamari aceste lucruri. Nu am postat aici pentru că aparțineau unei doamne din Grecia. Am luat legătura cu politia din Limenaria și am mers și le-am predat lor. Au spus că este un lucru rar. Spuneau în schimb ca le sunt predate acte găsite aruncate prin tufișuri, multe românești și pe care le trimit în România.

Vin in Thassos de 14 ani, de când forumul ăsta era doar "în gestație" și cățiva care mai sunt pe aici încă construiam pe softpedia o comunitate de iubitori de Thassos. Haideți ca fiecare să dăm înapoi acestei insule bucățica noastră de omenie. Știm cu toții că am apreciat încă de la început ospitalitatea ei.

De la strânsul de pe plaja când plecăm, la parcatul în locuri unde nu încurcăm... până la astfel de gesturi (chiar am citit unul similar pe grup înainte să plec spre Thassos).

Un gest de omenie nu te costă, cel mult poate să-ți aducă o satisfacție neașteptată și poate altul care o să vadă o sa fie "contaminat", făcând la rândul lui un astfel de gest”, a scris românul pe grupul de Facebook Forum Thassos.