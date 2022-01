Ce poți face iarna în Grecia. "Am hălăduit prin munții Cretei și ne-am îmbătat cu frumos"

Ne mai despart câteva luni de sezonul estival, iar românii sunt deja cu gândul la vacanțele din Grecia.

Unii planifică de pe acum concediile și vor să afle ce poți vizita în această țară.

Este cazul unui român care întreabă pe un grup dedicat cum ar putea petrece timpul dacă nu face plajă.

"Când vrei să mergi în Grecia și nu vrei să stai pe plajă sau să vizitezi monumente/atracții turistice. Ce poți vizita?", a scris acesta pe grupul Forum Grecia, de pe Facebook.

Drumeții și sate de munte

"Vă recomand satele de munte. de la cele de pe Olimp, până la munții Pindului sau Pelion, Peloponezul/Argolida cu livezile lui miraculoase, râul Acheron, cascadă de la Edessa, valea Delphi (nu e musai să și vizitați, e impresionantă valea și fără muzeu) valea Tempi, sunt multe locuri în Grecia Continentală absolut minunate."

"Pe mine m-au atras dintotdeauna sătucurile montane autentice, o plimbare de seară pe străzile unui sat autentic grecesc, fără turiști, e o experiență fantastică și o porție uriașă de relaxare, să servești o cafea sau un ceai și să privești cum joacă table doi bătrâni sub umbră unui platan uriaș."

"Păi căutați o fermă, livadă care oferă mâncare și cazare și o să fie superb...imaginați-va cum e să dormi cu ferestrele deschise și să miroasă florile de portocal, mandarin."

"Cluburi de noapte, taverne, porturile. Poți face și multe drumeții în cam toate destinațiile. Acestea sunt ideale: te oprești ici pentru un vin de casă, colo pentru un frappe, mai admiri priveliștea, mai găsești câte ceva minunat: ba un castel, sau o fabrică de ulei de măsline sau ce este în fiecare loc. Iubesc drumețiile în Grecia!"

Concerte

"Dacă ești fan muzică, poți căuta concerte în Atena și să construiești în perioada aia un traseu. La Odeon of Herodes Atticus e minunat (da, e la Acropole, cred că reziști pentru acustica aia, dacă ți se potrivește genul de experiență), de acolo mergi în Nafplio și vezi și Canalul Corint, apus la Capul Sounion (poți fi singurul turist care nu bagă în seamă Templul lui Poseidon) - dar și apusul e atracție turistică.

Din Atena poți merge pe insulele din zonă pentru snorkeling și alte activități. Dacă te ține bugetul, înțeleg că închiriatul de catamaran e o experiență faină. Există și tururi de “wine tasting”. Vezi pe Visit Greece ce mai e."

"Neapărat să mergi la buzukia, dar unde au cântăreți cunoscuți să vezi cum se distrează grecii."

Băi termale

"Băi termale. Sunt o grămadă, unele 100% naturale, altele parțial amenajate, adică există niște mici baraje și se acumulează apă și altele amenajate, "spa" (la acestea din urmă nu am fost).

Vizitează Meteora pe urmă mergi în Lefkada și vezi plajele celebre cu croazieră, peșterile, cascadă, portul seara. Plaja Agiofili unde dacă ai pâine aduni lângă ține sute de pești Apusul la far. O să ai o vacanța plină de aventuri și fără multă plajă."

Munți și peșteri

"Orice bolovan în Grecia este atracție turistică. Am hălăduit prin munții Cretei și ne-am îmbătat cu frumos."

"Există o peșteră superbă traversată de un râu care iese afară printr-o cascadă. Unul din cele mai frumoase locuri ever. Aggitis se numește."

"Să vizitezi fabrici de ulei de măsline și sate tradiționale răspândite prin munți!"

"Uite cea mai iconică vacanță a fost când am fost 12 zile în Paralia Katerini și am făcut aprox 3000 km cu mașina. Am vizitat tot felul de orașe, am urcat pe muntele Olimp și multe altele. Mersul cu mașina nu e o problemă. Vreau să vizitez tot felul de orașe sate, chestii tradiționale, ma gândeam și la un sistem de ăla, vin la ține acasă stau o săptămână, și vii tu după la mine sau să caut chirie la oameni acasă. Mă interesează foarte mult acel "vibe" tradițional, cât mai liniștit."

"Creta faci traseu montan,vizitezi grădina botanică, mergi pe lac, mergi în peșteră, mergi o plimbare pe o insulă, într-un alt oraș,te distrezi în cluburi.Te odihnești!"

"Pârtiile de ski. Acum serios, sunt ok și zonele montane în câteva din insule, dar nimic spectaculos. Poate cu un Jimny închiriat. În schimb în Creta zona montană e superbă. Altfel, plimbat prin satuce, admirat arhitectura, taverne, cumpărături și ceva muzică și party că au și ceva insule decente la acest capitol."

"Grecia nu este doar "mare și plajă", cascadele Varvara 1 & 2, accesibile din Olimpiada, regiunea Halkidiki."

"Parcul lui Aristotel din Stagira (regiunea Halkidiki), amenajat pe un deal înalt oferă pe lângă o serie de experimente interactive și un peisaj deosebit, cu vedere la Peninsula Athos. Drumul dinspre Stratoni este foarte bun și frumos, dar cu destule serpentine."