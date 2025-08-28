Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 10:35
541 citiri
Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”
Femeia face apel la internauți să o ajute să găsească mașina FOTO Facebook/ Forum Grecia

O femeie din România a cerut ajutor, pe mai multe grupuri de Facebook, după ce grupul de turiști a rămas fără mașină.

Turista povestește că se aflau în Nikiti, una dintre cele mai cunoscute stațiuni ale brațului Sithonia, Halkidiki, iar mașina a fost furată din curtea cazării, în timp ce dormeau.

„Help!!!

Azi-noapte, pe la ora 3, mașina surorii mele (Tiguan Allspace) a fost furată din curtea cazării din Nikiti. În timp ce dormeau, cineva a intrat pe geamul de la bucătărie și le-a furat cheia.

Dacă o vedeți pe undeva, vă rog să ne anunțați!”, a transmis românca pe rețelele sociale. Din comentarii reiese că a început demersurile pentru a anunța autoritățile.

În comentarii, ceilalți români spun că este o practică.

„Nu e nicio panică. Chiar se întâmplă... prietenii mei au pățit-o luna trecută. Noroc că au văzut la timp că lipsește și hoțul nu a dezactivat și al doilea GPS.

Am postat atunci tocmai în ideea ca alții să vadă ce se întâmplă și să ia măsuri suplimentare de precauție. Se pare că mulți neîncrezători ca dvs. nu au luat în calcul postarea... și, din păcate, s-a ajuns aici.

Șansele să o mai găsească sunt minime... dacă au trecut așa de repede, e de mult în Bulgaria...”, a transmis cineva.

„Vă doresc mult succes! Dar, din păcate, au avut timp suficient să nu mai fie pe teritoriul Greciei”, este de părere o altă persoană.

„Ce comandă simplă au avut. E în Bulgaria sau într-un depozit, pentru piese. Știți că acum nu te mai verifică nimeni la vamă, da?”, scrie altcineva.

„Da, am mai auzit că se fură și în Bulgaria. Era să ne fure și nouă mașina, noroc că ne-am întors la timp și am făcut gălăgie. Crezând că suntem mulți, au fugit”, se arată într-un alt comentariu.

„Sincer... cu părere de rău, nu cred că o mai găsiți. Este de mult trecută în Bulgaria. Eu am scris acum o lună că se fură mașini... tocmai pentru a se lua în calcul mai multe variante de protecție. Un prieten a pățit-o... noroc că nu dezactivase și al doilea GPS. Poate totuși aveți noroc!”, a transmis o altă persoană.

„A devenit și Grecia o a doua Bulgarie?”, întreabă altă persoană.

„Nu te mai verifică nimeni la graniță, decât dacă ai maaare ghinion, și cam aia e. Nu-și mai fac țara de rușine, cică. O fac pe a altora să pară nasoală și nesigură”, scrie altcineva.

Autoritățile grecești au început să împartă amenzi turiștilor și localnicilor pentru un obicei care le pune viața în pericol VIDEO
Autoritățile grecești au început să împartă amenzi turiștilor și localnicilor pentru un obicei care le pune viața în pericol VIDEO
Autoritățile grecești au început să împartă amenzi pentru a opri o „tradiție” de vacanță de pe insula Sikinos, unde tinerii sar în mare în momentul în care feriboturile pleacă din...
O româncă trage un semnal de alarmă pentru cei aflați în drum spre Thassos. Ce a găsit în camera copilului: "Efectiv am avut un șoc!" FOTO
O româncă trage un semnal de alarmă pentru cei aflați în drum spre Thassos. Ce a găsit în camera copilului: "Efectiv am avut un șoc!" FOTO
Vacanțele sunt momente mult așteptate pentru relaxare și evadare din rutina zilnică, dar nu de puține ori apar situații neprevăzute care pot transforma o escapadă idilică într-o...
#vacanta grecia, #masina furata, #Grecia , #Grecia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul
Digi24.ro
"Eu sunt Politia": Marian Godina si-a prezentat colegul care a aparat un livrator strain. Reactii virale pe internet
DigiSport.ro
Umilinta istorica in Europa: la pauza scorul era 5-0, in play-off-ul pentru UEFA Champions League!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”
  2. Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre naștere. Ce cerințe are în timpul spitalizării: „Vreau să fie prezent partenerul”
  3. 6 lucruri pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să le facă în fiecare zi înainte de ora 9 dimineața, conform experților
  4. Horoscop zilnic. Joi, 28 august. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului
  5. Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
  6. Diferențele culturale în jocurile de noroc
  7. Angajatul unui aeroport lansează un avertisment pentru pasagerii care își leagă panglici de valize atunci când călătoresc
  8. Cum să previi mucegaiul în mașina de spălat rufe. Ponturile unui instalator: "Urmează acești 3 pași"
  9. Raluca Bădulescu, primele imagini de la Asia Express 2025. Fostul soț a făcut față celor mai grele probe
  10. Un gastroenterolog a fost întrebat ce mănâncă de obicei într-o zi. Care este cea mai consistentă masă a zilei