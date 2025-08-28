Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”

Femeia face apel la internauți să o ajute să găsească mașina FOTO Facebook/ Forum Grecia

O femeie din România a cerut ajutor, pe mai multe grupuri de Facebook, după ce grupul de turiști a rămas fără mașină.

Turista povestește că se aflau în Nikiti, una dintre cele mai cunoscute stațiuni ale brațului Sithonia, Halkidiki, iar mașina a fost furată din curtea cazării, în timp ce dormeau.

„Help!!!

Azi-noapte, pe la ora 3, mașina surorii mele (Tiguan Allspace) a fost furată din curtea cazării din Nikiti. În timp ce dormeau, cineva a intrat pe geamul de la bucătărie și le-a furat cheia.

Dacă o vedeți pe undeva, vă rog să ne anunțați!”, a transmis românca pe rețelele sociale. Din comentarii reiese că a început demersurile pentru a anunța autoritățile.

În comentarii, ceilalți români spun că este o practică.

„Nu e nicio panică. Chiar se întâmplă... prietenii mei au pățit-o luna trecută. Noroc că au văzut la timp că lipsește și hoțul nu a dezactivat și al doilea GPS.

Am postat atunci tocmai în ideea ca alții să vadă ce se întâmplă și să ia măsuri suplimentare de precauție. Se pare că mulți neîncrezători ca dvs. nu au luat în calcul postarea... și, din păcate, s-a ajuns aici.

Șansele să o mai găsească sunt minime... dacă au trecut așa de repede, e de mult în Bulgaria...”, a transmis cineva.

„Vă doresc mult succes! Dar, din păcate, au avut timp suficient să nu mai fie pe teritoriul Greciei”, este de părere o altă persoană.

„Ce comandă simplă au avut. E în Bulgaria sau într-un depozit, pentru piese. Știți că acum nu te mai verifică nimeni la vamă, da?”, scrie altcineva.

„Da, am mai auzit că se fură și în Bulgaria. Era să ne fure și nouă mașina, noroc că ne-am întors la timp și am făcut gălăgie. Crezând că suntem mulți, au fugit”, se arată într-un alt comentariu.

„Sincer... cu părere de rău, nu cred că o mai găsiți. Este de mult trecută în Bulgaria. Eu am scris acum o lună că se fură mașini... tocmai pentru a se lua în calcul mai multe variante de protecție. Un prieten a pățit-o... noroc că nu dezactivase și al doilea GPS. Poate totuși aveți noroc!”, a transmis o altă persoană.

„A devenit și Grecia o a doua Bulgarie?”, întreabă altă persoană.

„Nu te mai verifică nimeni la graniță, decât dacă ai maaare ghinion, și cam aia e. Nu-și mai fac țara de rușine, cică. O fac pe a altora să pară nasoală și nesigură”, scrie altcineva.

