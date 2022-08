Plaja preferată de români în Thassos care i-a lăsat un gust amar unei turiste: ”Plină de mizerie, oameni cu figuri și embleme”

O românca care a fost în vacanță în Thassos a povestit cum a decurs concediul, puctând anumite aspecte care au dezamăgit-o.

De exemplu, a fost la Marble Beach, o plajă care este în topul preferințelor românilor ce frecventează insula, însă nu i-a plăcut.

”Pentru început vreau să vă spun că deși nu intenționam să ajungem la Marble beach, am ajuns printr-o coincidență. Oroareeee într-un cuvânt. O plajă mică, nu știu dacă are 300m..

Plină de mizerii, apă tulbure, oameni cu "figuri" și "embleme"..să le zic așa. Am prins șezlong la ora 9 sus "în deal" pentru că toate erau full, prosop lângă prosop până în apă. M-am simțit exact ca și castraveții murați într-un borcan, oricum nici nu am rezistat mai mult de 2 ore că am și plecat spre cazare”, a scris femeia pe grupul de Facebook Forum Thassos.

De asemenea, a catalogat plaja Tripiti ca fiind ”așa și așa”.

”Plaja Tripiti a fost așa și așa pentru noi. Este plină de pietriș în care efectiv te scufunzi la margine, apoi se adâncește și ai pe alocuri tot felul de stânci, drepte sau bolovănoase. Din fericire am descoperit repede că în partea unde se văd stâncile (spre "nudism") din ce am înțeles apa este foarte mișto, stâncile sunt mai mult drepte și pe o porțiune mai lată, unde poți să vezi foarte mulți pești și cu ochiul liber, arici și plante specifice.

Ne am aventurat și am trecut și dincolo de stâncile care duceau către o altă plajă dar din păcate neștiind să înot a fost cam periculos pentru că valurile erau foarte puternice și dacă nu eram atentă în 2 secunde eram la fund. Nu ne-am îndepărtat prea tare de zona de stânci, deci apa era relativ mică, riscul fiind doar ca făcând snorkeling sa te izbească valul cu capul de o stânca”, a mai povestit femeia.