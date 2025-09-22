Ponturile unei tinere care a vizitat 27 de insule din Grecia. Unde nu s-ar mai întoarce: "Nimic cu adevărat special"

Autor: Bogdan Atanasiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 18:22
714 citiri
Ponturile unei tinere care a vizitat 27 de insule din Grecia. Unde nu s-ar mai întoarce: "Nimic cu adevărat special"
Imagine panoramică din Grecia FOTO Facebook/ Halkidiki

Grecia este renumită pentru frumusețea insulelor sale, fiecare oferind experiențe unice, de la plaje spectaculoase și peisaje selenare, până la sate tradiționale și viață de noapte animată. Cu sute de insule de explorat, unele atrag vizitatori prin peisaje naturale și liniște, în timp ce altele se remarcă prin distracție, gastronomie și cultură locală. Alegerea insulelor potrivite pentru vacanță poate face diferența între o experiență memorabilă și una mai puțin impresionantă.

O tânără jurnalistă a vizitat 27 de insule grecești și a relatat într-un articol publicat de Business Insider care sunt preferatele ei.

"Sunt 3 în care m-aș întoarce oricând și două pe care le-aș lăsa deoparte"

"Ca jurnalistă de călătorii și creatoare de conținut cu normă întreagă sunt dornică să explorez cât mai mult din lume. De obicei prioritizez destinațiile noi, dar când vine vorba de Grecia, mă întorc mereu.

Ador această țară și, în ultimii cinci ani, am vizitat 27 de insule — unele chiar de mai multe ori. Totuși, câteva nu m-au cucerit la fel de mult.

Iată trei insule grecești în care m-aș întoarce și două pe care le-aș sări în viitor."

"Îmi place să vizitez plajele unice din Milos"

"În opinia mea, Milos are unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia.

Unul dintre cele mai cunoscute locuri este plaja Sarakiniko, faimoasă pentru peisajul ei selenar — o serie de formațiuni de rocă vulcanică, netede și albe, care seamănă cu suprafața lunii.

Recomand închirierea unei mașini pentru a explora Milos pe uscat, dar nu ratați și o excursie cu barca în jurul insulei — unele dintre cele mai bune locuri de înot sunt accesibile doar de pe apă.

Mai multe sate mici de pescari dau o notă unică insulei. În unele dintre ele, vechile garaje pentru bărci au fost transformate în vile și hoteluri cochete, chiar pe malul apei. Recomand rezervarea unei astfel de cazări pentru o experiență autentică."

"Symi este locul perfect pentru relaxare"

"Symi este, fără îndoială, una dintre insulele mele grecești preferate pentru că are o atmosferă mai liniștită decât destinațiile celebre, precum Mykonos sau Santorini.

Pentru priveliști spectaculoase asupra golfului, recomand să urcați sutele de trepte ale Kali Strata. De asemenea, merită o excursie de o zi cu Poseidon Cruises sau o plimbare cu taxiul pe apă spre una dintre plajele din apropiere."

"Skiathos are câte puțin din toate"

"Skiathos este o insulă fermecătoare, plină de magazine locale și unele dintre cele mai bune preparate grecești pe care le-am gustat în călătoriile mele. Are și o viață de noapte animată, cu multe baruri și cluburi care rămân deschise până târziu.

Ziua, puteți lua o barcă sau un autobuz pentru a explora numeroasele plaje din zonă. Seara, recomand să profitați de happy hour-urile prelungite la barurile de cocktailuri cu vedere la apus.

Dacă iubiți filmul „Mamma Mia”, cinematograful în aer liber găzduiește proiecții speciale — o parte din film a fost turnată chiar pe insulă. Recomand să cumpărați biletele din timp, pentru că se epuizează rapid."

"În opinia mea, Mykonos este supraevaluată"

"Mykonos este cunoscută pentru cluburile exclusiviste de pe plajă, barurile animate și centrul vechi pitoresc. Și da, livrează toate acestea, dar, după părerea mea, o face cu un preț ridicat.

Este una dintre cele mai scumpe insule grecești, iar deși mi-a plăcut experiența, nu simt nevoia să revin.

În schimb, recomand o excursie de sailing pe mai multe insule grecești, cu oprire și în Mykonos. Astfel, puteți vedea insula și trăi atmosfera pentru o noapte, dar fără să rămâneți mai mult."

"Probabil nu m-aș întoarce în Kos"

"Pentru mine, Kos nu a avut nimic cu adevărat special. Știam de la început că este mai turistică decât alte insule pe care le-am vizitat, dar chiar dacă e frumoasă, am găsit-o dezamăgitoare.

În loc de suveniruri unice, majoritatea magazinelor din orașul vechi vindeau produse tipice pentru turiști. Plajele erau OK, dar nu la fel de spectaculoase ca cele de pe alte insule.

Cum Kos are un aeroport internațional, cred că este cel mai potrivită ca punct de plecare spre alte destinații", a scris aceasta în articolul publicat de Business Insider.

Aeroportul din Italia care a deschis primul hotel de lux pentru câini. Animalele primesc masaj și își pot vedea stăpânii prin apeluri video
Aeroportul din Italia care a deschis primul hotel de lux pentru câini. Animalele primesc masaj și își pot vedea stăpânii prin apeluri video
Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma a deschis un hotel de lux pentru câini. Animalele sunt preluate direct din terminal. Inițiativa urmărește un model similar de la Frankfurt și...
Greșelile unei tinere care a fost pentru prima dată la Viena. "Mi-au secătuit energia și contul bancar"
Greșelile unei tinere care a fost pentru prima dată la Viena. "Mi-au secătuit energia și contul bancar"
Viena este un oraș fascinant, plin de eleganță imperială și farmec modern, însă o vizită scurtă poate deveni epuizantă și costisitoare dacă nu este planificată cu atenție. Într-o...
#vacanta grecia, #insule, #turisti, #ponturi , #Grecia
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
DigiSport.ro
Simona Halep a recunoscut, dupa ce americanii au scris ca "se confrunta cu dificultati": "A existat o singura cale"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ponturile unei tinere care a vizitat 27 de insule din Grecia. Unde nu s-ar mai întoarce: "Nimic cu adevărat special"
  2. Dincolo de preferințe: cum influențează culorile pe care le porți starea de spirit și percepția celorlalți
  3. Anxietate după divorț și reîntoarcerea la iubire: ghid practic ca să îți recapeți siguranța și bucuria întâlnirilor
  4. Ioana Moldovan, prezentatoarea de la Prima TV, a slăbit 17 kilograme în 3 luni. Cum a reușit: „Mă privesc în oglindă cu plăcere”
  5. Ce mănâncă la micul dejun experții în longevitate pentru a trăi mai mult
  6. Diana Dumitrescu, adevăratul motiv pentru care s-a retras din viața publică: „A avut niște reacții puțin mai violente”
  7. Irina Fodor, detalii despre eliminarea controversată a echipei formate din Calina și Catinca: „A fost un pic șocant că au reacționat așa”
  8. Alexia Eram, mesaj special pentru iubitul ei de ziua lui de naștere. Cum s-au afișat împreună FOTO
  9. Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie. Detalii despre partenerul ei și nuntă: „M-a cerut vara trecută, în Thailanda
  10. Cătălin Scărlătescu, surprins în public cu noua lui parteneră, după despărțirea de Doina Teodoru