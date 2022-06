Cât de sus a urcat prețul benzinei în Grecia. Sfatul unui român plecat în vacanță: "Alimentați din Bulgaria, la 3,3 leva litrul"

A început sezonul vacanțelor în Grecia, iar românii încearcă să afle din timp cât mai multe informații despre prețurile la care să se aștepte.

În toată Europa, inclusiv în destinațiile de vacanță frecventate, costurile au crescut și continuă trendul ascendent la cazări, mâncare sau combustibil.

Pentru a nu fi luați pe nepregătite, românii întreabă pe forumuri cât costă benzina și motorina în benzinăriile din Grecia:

"Am ajuns astăzi la prânz în Siviri (Kassandra), plecat ieri pe la 8.30 din Târgoviște, cu popas de o noapte în Bansko. 650 km Târgoviște - Bansko, pe Giurgiu - Ruse - Centură Sofia, cel puțin trei ore din opt pe ploaie.

Din Bansko, am ales traseul pe Ilinden - Drama, trei mașini în față în Ilinden la vamă, niciuna de Ro vreo 150 km pe un drum asemănător cu Rucăr-Bran de la noi, dar în stare foarte bună, fără vreo groapă.

Important: Benzina 95 în Grecia e între 2.35 și 2.48 € (12 - 12.5 lei). Am făcut plinul la ieșire din Bansko, aproximativ 8.25 lei/litrul. O să alimentez și de aici, pentru drumuri spre Kalithea, Afytos, Possidi.", a scris un român pe grupul Forum Halkidiki, de pe Facebook.

Discuția revine și pe Vacante in Grecia: info utile

"Nu cred că e vorba de scumpirile extraordinare din Grecia, ci de scumpirile la nivel mondial.

Gândiți-vă cât era litrul de benzină anul trecut la noi și cât este anul acesta, cât era un produs de bază pe care îl folosiți constant și cu ce procentaj i-a crescut prețul anul ăsta. Este la fel și la ei.

Având în vedere că s-a scumpit berea la en-gros, e normal să o dea și ei la preț mai mare pe terasă. Da, am fost în Grecia și da, mi s-a părut mai scump decât în alți ani. Dar mi se pare mult mai scump totul și la noi. Pun și o poză de acum câteva zile cu prețul la carburanți la o benzinărie din zona Chania, Creta."

"Într-adevăr în Grecia s-a scumpit carburantul. Sunt prețurile de Halkidiki între 2.25 - 2.65 euro benzină și motorină la 1.80 - 2.090. La taverne unii și-au lăsat prețurile din ultimii doi ani, alții au majorat, deși nu cu mult. Acum depinde ce comanzi.

Pentru 2 persoane pentru un prânz poate ajunge până la 35 euro și pentru 3 între 30 - 65 euro împreună cu băutură. Cazările și-au ridicat prețurile din cauza electricității, deși în lunile de iulie de la jumătatea lunii până pe 20 august prețurile sunt mari. Șezlongurile pe brațul Kassandra se pot regăși de la 10 euro până la 50 euro de persoană fără consumație".

"În jur de 2 euro motorina. Pe brațe e mai scumpă, același lanț de benzinării, poate practica prețuri diferite. Pe insule și mai scump, către 2.40.

Faceți-vă o medie de 2,25 pe litru și terminați cu circul!".

"Vorbesc cu greci zilnic. Benzina și motorina s-au scumpit (ca peste tot), mâncarea cam cu 15-20%. Nu mi se pare nimic de speriat. Motorina e cam 2 eur. Și noi mergem în iulie 14 zile, nu mă interesează cât și cum s-a scumpit, și la noi viața s-a scumpit mai mult că la ei."

"Lefkada: 1 l motorină 2,08 eur, mâncarea mai scumpă că anul trecut cu vreo 20%, sezlongurile: cel mai ieftin 12 eur umbrela. E mai scump dar asta cred că e peste tot."

"Motorina în Grecia e mult mai ieftină decât benzina. De când au avut criză benzină e super taxată în Grecia și de ani de zile prețul era mult mai mare ca în România. La motorină diferența nu este mare.

Se poate face însă plinul la ieșire din Bulgaria dar nu recomand nimănui să ia și la canistră întrucât poți fi chiar arestat pentru contrabandă.

În altă ordine de idei, ținând cont că peste tot combustibilii și-au dublat prețul e firesc că această creștere să se reflecte în tot. Și la noi alimentele (carnea, lactate, ulei etc) s-au scumpit. De ce ar trebui că grecii să mențină prețurile? Și în Bulgaria cazarea și all-în-ul au prețuri aproape duble față de anul trecut."

"Da, e scump. Între și 2,3-2,5 euro litrul de benzină. Motorină e în jur de 2,00 euro. Alimentați din Bulgaria la 3,3 leva (n.r. - 8,35 lei) și e ok. Mâncarea e ok, ca în trecut, berea 3-4 euro."

"Am fost în Grecia până la 30 mai. Problema scumpirilor este în toată Europa, chiar în lume. Cât vor fi prețurile la carburanți, mâncare și cazări în vârf de sezon, nu-ți poate garanta nimeni. Dacă vrei să fii la zi cu o parte din prețuri pentru carburanti sunt aplicații bune pe care le poți urmări. Noi am ales anul acesta o mașină pe LPG și am ieșit la un preț de cam jumătate față de cât ar fi fost pe benzină. Azi prețul LPG scade în Grecia față de mai, restul cresc."

"Thassos azi (13 iunie) benzină standard 2,45€/l".

"2,40 benzină și 2.0 motorină în Corfu".

"2 euro motorină, 2,40 benzină!"

"Într-adevăr carburantul în Corfu săptămâna trecută era 2,40 €."

"În acest an, transportul, mai ales cel auto are o mare pondere în bugetul vacanței. Descurajant pentru mulți, din păcate."

"Benzină am pus eu azi în Rodos cu 2,6€".

De unde poți afla prețurile combustibililor în Grecia

"Prețurile zilnice la carburanți se pot afla de pe site-uri mai mult sau mai puțin oficiale, dar serioase. O căutare rapidă pe Google și v-a dumirit. Există și o aplicație, pe care eu o folosesc deja de vreo 3-4 ani unde puteți află prețurile la LPG (GPL), myLPG.eu."

"Pentru prețul combustibililor folosesc https://www.cargopedia.net/europe-fuel-prices ca și la noi și la ei s-au mărit prețurile, dar nu așa mult că la noi! în orice caz e mai ieftin decât la Costinești!"

