Soluțiile „de avarie” ale românilor, speriați de prețurile din Grecia. „Avem 2 lăzi frigorifice / 20 euro de persoană pentru tot”

Românii care vor să ajungă în Grecia în vacanță anul acesta se întreabă dacă au crescut prețurile acolo și apelează la tot felul de soluții pentru a economisi bani.

Pe grupurile de Facebook dedicate vacanțelor pe diverse insule de pe teritoriul elen turiștii se întreabă cum se descurcă cu scumpirile cei care au ajuns deja în vacanță.

„Preconizez o vacantă în Grecia cu mașina personală și doar cazare. Ce îmi recomandați să iau din produse alimentare și cum v-ați descurcat cu mâncarea cei care ați avut astfel de sejururi. Menționez ca suntem 3 adulți si 2 copii”, a întrebat cineva.

Pe lângă comentariile ironice, oamenii au încercat să vină cu sfaturi:

„Noi am venit acum cinci zile din Sithonia, înainte de plecare mi-am făcut lista cu ce aș putea găti si am dus ce trebuia. Avem 2 lăzi frigorifice dintre care una electrică. Erau full. În Sithonia sunt multe magazine dar foarte puține supermarketuri, 2 mari dar erau la 40 minute cu mașina de cazare, în Nikiti unde nu vream să ajungem.

Eu nu pierd timp prin supermarketuri când pot sta la plaja.

Am dus de la ouă, unt, nutella, miere, cașcaval, telemea, salam la paste, lămâi, sirop soc, conserve roșii etc.

Un litru de lapte în Sykia de exemplu era în magazine 2 euro și ceva cenți. Unt vreo 4 eeuro...am luat pâine, produse de patiserie, roșii, fructe și apa timp de 2 săptămâni cât am stat la mare din magazine.

Am mâncat la taverne de 6-7 ori in rest din ce am avut dus.

Am reușit astfel sa cheltuim doar 2000 euro în Sithonia pentru 14 zile, cazare 1100, taverne vreo 400, parc acvatic 40, restul in magazine, 8 l ulei de măsline și consumație șezlong”, a scris cineva.

„În afară de a avea ceva pe drum (apă/ suc, ceva de ronțăit și Sandwich-uri), nu are rost să vă umpleți mașina cu altceva. Indiferent unde vă duceți, găsiți magazine mici și chiar supermarketuri de unde să vă luați orice”, a scris altcineva.

„Anul acesta, prețurile au crescut în supermarketuri, oricum brânza și mezelurile lor nu îmi plac. Legumele și fructele sunt mai bune decât la noi. Dacă aveți posibilitatea să gătiți, găsiți carne proaspătă și pește. Eu iau un airfryer cu mine. În localitatea în care venim în fiecare an, tavernele gătesc stil fast-food. Dacă vrei fructe de mare (inclusiv pește), acestea sunt prăjite în baie de ulei. Nu putem mânca în felul acesta decât o dată sau de două ori pe săptămână”, se arată într-un alt comentariu.

Pe Forum Thasos se vorbește despre variante accesibile de tipul „all you can eat”.

„La Almyrikia nu avem doar party cu DJ în fiecare miercuri ci și mâncare bufet 🙂

Cu 20 euro de persoană puteți să vă bucurați de toate aceste preparate, la malul mării”, se arată într-o postare.

„Noi am fost la plajă acolo și ne- au zis cei care administrau plaja că este eveniment seara și pentru 20 euro de persoană avem acces la mâncare fără limita și bineînțeles distracție. Am ascultat de pe plaja muzica și din păcate nu am mers seara. M-am căit, sigur era frumos”, scrie cineva.

