Ciorbă "ca la mama acasă", într-un restaurant românesc din Atena: "Nu știm cum să mai lărgim stomacul pentru minunata mâncare grecească"

Românii îndrăgostiți de Grecia așteaptă cu nerăbdare noul sezon estival, iar mulți și-au planificat deja vacanțele.

Unii români s-au mutat acolo, iar alții au deschis mici afaceri. De exemplu, un restaurant cu specific românesc îi așteaptă pe turiști în Atena.

"În atenția turiștilor români aflați în Atena!

Înainte de a vă lua rămas bun de la acest oraș nu ezitați să ne împărtășiți părerile voastre de călătorie și nu numai. Restaurantul Dorna vă așteaptă cu o ciorbiță caldă ”ca la mama acasă" și multe alte preparate cu specific românesc. Ambianță românească în inima Atenei", scrie pe grupul Forum Grecia.

"Nu vreau să aud de mâncare românească"

Vestea i-a luat prin surprindere pe membrii grupurilor în care a fost distribuit anunțul. Cei mai mulți amintesc că ei caută mâncarea grecească atunci când merg în Grecia.

"Părerea mea că se adresează românilor mutați acolo. Eu care vin să stau 10 zile în Atena, nu vreau să aud de mâncare românească. În primul rând vin pentru mâncarea grecească."

"Când stai 5 zile în Grecia și mergi la taverne ei neavând ciorbe în meniu și dacă ai și copil mic să te văd atunci ce faci cu calamarii și caracatițele."

"Am doi copii mici. Am stat chiar și o lună. Și ne-am descurcat. Au ciorbă de pește. Ciorbă de vită (mai gen supă cremă), dar au. Să nu mai zic dacă te duci în Thasos. Au toate modelele de ciorbă."

"Îmi pare rău, dar în Grecia chiar nu îmi este dor de mâncarea românească. Desigur că poate fi binevenită pentru românii stabiliți acolo."

"Pe bune! De ce, ca și turist, aș dori să mănânc mâncare “ca la mama acasă” în Grecia?"

"Pentru românii din Grecia. Restul nu știm cum să mai lărgim stomacul pentru minunată mâncare grecească."

"O oferta pertinentă, dar când merg într-o altă țară vreau să gust bucatele lor și bucătăria grecească e la superlativ!"

"Care este scopul turismului, valabil pentru orice țară? Să mănânci și să bei produse tradiționale. Eu pentru asta merg în Grecia. Pentru gyros, pentru fructe de mare sau red fish, pentru bere Mmythos sau alfa sau Corfu, pentru bougatsa, pentru baclava, pentru vinul grecesc cumpărat de la localnici, etc, etc. Am stat și peste 45 de zile și nu am avut poftă de sarmale, mămăligă sau ciorbă de burtă."

"Să vină grecii acolo ca să aprecieze și ei bucătăria noastră."

"Suntem sătui de sarmale și ciorbă. Vrem pește și fructe de mare."

